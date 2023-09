Kane warnt FC Bayern vor Man United: „Solche Mannschaften sind gefährlich“

Harry Kane hat den FC Bayern München vor dem Start in die neue Champions League-Saison vor Auftaktgegner Manchester United gewarnt. „Ein schweres Spiel. Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen“, sagte Kane in einem Interview von Sports Illustrated. Als langjähriger Starstürmer von Tottenham Hotspur kennt er den Münchner Gegner für diesen Mittwoch (21 Uhr, DAZN) bestens. Er freut sich auf seine Premiere in Europa mit dem neuen Club.

„Natürlich wollen wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen. Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben – also hoffe ich, dass es positiv verläuft“, so Englands Nationalmannschaftskapitän.

Manchester ist schlecht in die Saison gestartet

Manchester United ist wie einige andere Champions League-Teilnehmer schlecht in die neue Saison gestartet. Die Red Devils belegen in der Premiere League zurzeit nur Platz 13. Bayern belegt in der Bundesliga punktgleich mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen Rang zwei.

Der 30-jährige Kane war im Sommer für mehr als 100 Millionen Euro nach München gekommen. Nach vier Bundesliga-Spielen hat er vier Tore auf dem Konto. Zudem hat er sich auf Anhieb als Führungspersönlichkeit etabliert.

Kane über Tuchel: „Er ist ein wirklich guter Typ“

„Ich habe nichts anderes gemacht, als ich es bei jedem anderen Klub bisher auch getan habe. Ich gehe gerne mit gutem Beispiel voran, wenn ich auf dem Trainingsplatz oder auf dem Spielfeld bin. Ich spreche mit meinen Teamkollegen, helfe ihnen und versuche zu erkennen, wie ich sie motivieren kann“, sagte Kane.

Kane lobte die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel. „Er ist ein wirklich guter Typ und hat großartige Ideen: wie wir spielen wollen und uns aufstellen wollen. Unsere Beziehung ist gut und ich denke, dass sich das mit der Zeit noch weiterentwickeln wird, wenn wir uns noch besser kennenlernen“, sagte der Angreifer. „Er ist einer der Top-Trainer weltweit und pusht mich – und alle andere Spieler –, uns zu verbessern.“