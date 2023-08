Milliarden-Marke wackelt: So hat Todd Boehly den FC Chelsea verändert

„Das will jeder Chelsea-Manager. Und normalerweise bekommen sie es auch.“

Das war - nicht ohne die ihm eigene Prise Zynismus - die Antwort von Jürgen Klopp, als er auf den von Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino geäußerten Wunsch nach neuen Spielern für den Premier-League-Klub aus Westlondon angesprochen wurde. Klopp, der seit mittlerweile acht Jahren Trainer des FC Liverpool ist, spricht aus Erfahrung: Im Laufe seiner eigenen Amtszeit hatte Chelsea neun unterschiedliche Übungsleiter. Doch was sich seit dem Verkauf von Ex-Besitzer Roman Abramowitsch an die Investmentgesellschaft Clearlake Capital um den US-Amerikaner Todd Boehly an der Stamford Bridge abspielt, dürfte auch den so erfahrenen Deutschen überrascht haben.

Denn Boehly & Co. nehmen das Wort „Investment“ offenkundig sehr, sehr ernst. Seit dem Clearlake-Einstieg in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im März 2022 hatten die neuen starken Männer bei den Londonern in drei Transferfenstern die Verantwortung - und gaben allein in diesem Zeitraum annähernd eine Milliarde Euro (!) für neue Spieler aus. Insgesamt sind es nach dem Rekordtransfer von Brighton-Profi Moisés Caicedo (133 Mio.) bereits über 951 Mio. an Ausgaben. Dem gegenüber stehen zwar Einnahmen von 321,7 Millionen Euro - etwa für Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic und Christian Pulisic. Allerdings hat man damit auch beinahe sein gesamtes Tafelsilber abgegeben.

Der Sportbuzzer, das Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zeigt, welche Spieler seit Sommer 2022 an die Stamford Bridge gewechselt sind. Einige davon stehen inzwischen bereits nicht mehr bei den Londonern unter Vertrag.

Sommer 2022

Wesley Fofana (Leicester City, 80,4 Mio.) - Der 22 Jahre alte Abwehrspieler gehört zu den teuersten Innenverteidigern der Welt, kam bisher allerdings erst zu 20 Einsätzen für Chelsea. Im Vorjahr bremste ihn eine schwere Knieverletzung aus, vor dieser Saison riss ihm auch noch das Kreuzband. Vertrag bis 2029

Marc Cucurella (Brighton & Hove Albion, 65,3 Mio.) - Der Linksverteidiger war der erste Spieler, der in der Ära Boehly aus Brighton zu Chelsea wechselte. Der 25 Jahre alte Spanier spielte bisher 33-mal für Chelsea, ist auf der linken Seite hinter Ben Chilwell jedoch in Pochettinos Planungen nur zweite Wahl. Vertrag bis 2028

Raheem Sterling (Manchester City, 56,2 Mio.) - Der englische Nationalspieler, der bei ManCity als pfeilschneller und kreativer Linksaußen brillierte, sucht bei Chelsea noch nach seiner Topform. In bisher 39 Spielen schoss der 28-Jährige immerhin neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Eine wirkliche Stammposition hat er aber (noch) nicht gefunden. Vertrag bis 2027

Kalidou Koulibaly (SSC Neapel, 38 Mio.) - Der senegalesische Innenverteidiger war jahrelang mit einem Premier-League-Transfer in Verbindung gebracht worden. Als es endlich klappte, war Koulibaly über seinen Zenit und hatte mit der Schnelligkeit der Liga seine Mühe und Not. Nach 32 Spielen (zwei Tore) wurde er nach einem Jahr wieder verkauft. Für 23 Mio. zu Al-Hilal (Saudi-Arabien)

Carney Chukwuemeka (Aston Villa, 18 Mio.) - Als Perspektivspieler vom Ligarivalen aus Birmingham geholt. Der englische Juniorennationalspieler darf auf weitere Einsatzminuten hoffen, weil Chelsea sein Mittelfeldpersonal in diesem Sommer stark reduzierte. Bisher spielte der 19-Jährige 16-mal für die „Blues“. Vertrag bis 2028

Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona, 12 Mio.) - Nach einem ganz ordentlichen Start wurde der frühere Dortmunder vom damaligen Trainer Graham Potter nach nur 21 Einsätzen (drei Tore) aussortiert und fand auch unter dessen Nachfolger Frank Lampard kaum mehr Beachtung. Ablösefrei zu Olympique Marseille (Frankreich)

Pierre-Emerick Aubameyang geht inzwischen für Olympique Marseille auf Torejagd. © Quelle: IMAGO/PanoramiC

Gabriel Slonina (Chicago Fire, 9,09 Mio.) - Der US-Torwart wurde nach einem Jahr zum MLS-Klub zurückgeliehen und absolvierte 2023 Teile der Vorbereitung bei den „Blues“, ehe er an den von Florian Kohfeldt trainierten belgischen Erstligisten Eupen verliehen wurde. Leihe zu KAS Eupen (Belgien)

Denis Zakaria (Juventus Turin, 3 Mio. Leihgebühr) - Der Ex-Gladbacher wurde für eine Spielzeit von Juventus Turin ausgeliehen, konnte aber kaum überzeugen und kam nur auf elf Einsätze (ein Tor). Rückkehr zu Juventus Turin, nun bei der AS Monaco

Winter 2022/23

Enzo Fernandez (Benfica Lissabon, 121 Mio.) - Den Königstransfer der vergangenen Saison tätigte Chelsea erst in der Winterpause, als Fernandez frisch nach dem Weltmeistertitel mit Argentinien an die Stamford Bridge wechselte. Das 22 Jahre alte Top-Talent der WM in Katar war zum damaligen Zeitpunkt der Rekordtransfer der „Blues“ und soll eine Ära prägen. Bisher spielte er 23-mal, zum Unterschiedsspieler muss er erst noch werden. Vertrag bis 2031

Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donezk, 70 Mio.) - Der Ukrainer war der zweite Star-Neuzugang der Londoner im Winter-Transferfenster - nach kaugummiartigen Transferverhandlungen schnappte man dem Lokalrivalen Arsenal den quirligen Offensivspieler weg, der im ersten Halbjahr bei Chelsea aber noch nicht zu überzeugen wusste (aktuell 18 Spiele, kein Tor). Vertrag bis 2031

Benoit Badiashile (AS Monaco, 38 Mio.) - Aufgrund der Verletzungssorgen Fofanas und eingedenk der schwachen Leistungen Koulibalys sicherte sich Chelsea im Winter auch gleich noch einen weiteren Innenverteidiger aus Frankreich. Der 22-Jährige ist Linksfuß und deutete im ersten Halbjahr bereits sein großes Potenzial an. Aktuell fehlt er mit Oberschenkelproblemen. Vertrag bis 2030

Noni Madueke (PSV Eindhoven, 35 Mio.) - Eher wie ein Gelegenheitskauf nahm sich die Verpflichtung des englischen U21-Nationalspielers aus, der fast zeitgleich mit Mudryk an Bord geholt wurde. Für den gebürtigen Londoner war es ohne Zweifel ein großer Moment. Er spielte bisher erst 12-mal und schoss ein Tor für Chelsea. Vertrag bis 2030

Malo Gusto (Olympique Lyon, 30 Mio.) - Als Backup des neuen Kapitäns Reece James soll der Franzose dienen, der für die Kleinigkeit von 30 Millionen Euro bei OL ausgelöst, an die Franzosen aber für das nächste halbe Jahr zurückverliehen wurde. Da James immer wieder mit kleineren Wehwehchen zu kämpfen hat, dürfte Gusto immer mal wieder zum Einsatz kommen. Ein Stammplatz ist wohl illusorisch. Vertrag bis 2030

Andrey Santos (Vasco da Gama, 12,5 Mio.) - Boehly und Co. haben durchaus auch ihr Herz für den brasilianischen Markt entdeckt. Der 19 Jahre alte Andrey Santos ist U20-Südamerikameister und im defensiven Mittelfeld beheimatet. Auch er wurde zunächst für ein halbes Jahr zurückverliehen und wartet noch auf sein „Blues“-Debüt. Vertrag bis 2030

David Datro Fofana (Molde FK, 12 Mio.) - Das Sturmzentrum wurde von Clearlake frühzeitig als Problemzone identifiziert - siehe Aubameyang. Fofana, nicht verwandt oder verschwägert mit Innenverteidiger Wesley, soll perspektivisch in die Rolle reinwachsen. Der 20 Jahre alte Ivorer spielte im ersten Halbjahr viermal für Chelsea, blieb ohne Tor und wurde für 2023/24 an Union Berlin verliehen. Leihe zu Union Berlin

Auf Leihbasis bei Union Berlin: Chelsea-Youngster David Datro Fofana. © Quelle: IMAGO/Contrast

Joao Felix (Atlético Madrid, 11 Mio. Leihgebühr) - Enorm teuer für einen Leihspieler, aber was die Ablösesumme angeht der günstigste Wintertransfer Chelseas in der zurückliegenden Saison war der portugiesische Halbstürmer. Die Atlético-Leihgabe flog gleich im ersten Spiel gegen den FC Fulham mit Rot vom Platz und blieb trotz vier Treffern in 20 Spielen insgesamt hinter den Erwartungen zurück - wie die gesamte Mannschaft. Rückkehr zu Atlético Madrid

Sommer 2023

Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion, 133 Mio.) - Caicedo ist der Rekordtransfer des FC Chelsea, noch nie gab ein Verein der Premier League mehr Geld für einen Spieler aus. Gemeinsam mit Enzo Fernandez soll der 21 Jahre alte Ecuadorianer das Mittelfeld der Zukunft bilden - ein radikaler Neustart nach den Abgängen von Stars wie Mateo Kovacic, N‘Golo Kanté oder Mason Mount. Vertrag bis 2031 (plus Einjahresoption)

Christopher Nkunku (RB Leipzig, 60 Mio.) - Der offensive Königstransfer des Sommers kommt mit der Bundesliga-Torjägerkanone im Gepäck. Nach 172 Spielen und 70 Toren für die Sachsen war es für den einstigen PSG-Spieler Zeit für eine neue Herausforderung. Die kann der 25-Jährige bei Chelsea erst mit Verzögerung antreten. Wegen einer in der Vorbereitung erlittenen Knieverletzung fällt er mindestens bis November aus. Vertrag bis 2029

Axel Disasi (AS Monaco, 45 Mio.) - Fofana verletzt, Koulibaly weg, Thiago Silva nicht mehr der jüngste. Zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres schlug Chelsea auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger in Monte Carlo zu. Der 25 Jahre alte Disasi traf bereits in seinem ersten Spiel zum 1:1 gegen den FC Liverpool. Vertrag bis 2029

Nicolas Jackson (FC Villarreal, 37 Mio.) - An der Seite von Nkunku soll an der Stamford Bridge perspektivisch ein 22 Jahre alter Senegalese wirbeln: Jackson kam für eine stattliche Ablösesumme aus Spanien vom FC Villarreal, wo er in 47 Spielen 13-mal traf. Bei Chelsea spielte der 1,88 Meter große und athletische Angreifer zumindest eine auffällige Vorbereitung. Vertrag bis 2031

Lesley Ugochukwu (Stade Rennes, 27 Mio.) - Um nach den zahlreichen Abgängen im Mittelfeld die nötige Kadertiefe zu gewährleisten, investierte Chelsea in einen weiteren Franzosen. Aus Rennes kam Uguchukwu, der ein 1,90 Meter großer Defensivabräumer ist und nach Gusto zum zweitteuersten U20-Transfer der „Blues“ avancierte. Vertrag bis 2030 plus Einjahresoption

Robért Sanchez (Brighton & Hove Albion, 23 Mio.) - Nach dem Verkauf von Edouard Mendy zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien und kurz vor der Leihe von Kepa zu Real Madrid schnappte sich Chelsea einen weiteren Schlussmann. Sanchez war bei Brighton zuletzt nur Ersatz, bei Chelsea winkt dem 25-Jährigen angesichts der dünnen Personaldecke ein Stammplatz. Vertrag bis 2030

Angelo (FC Santos, 15 Mio.) - Chelsea und brasilianische Teenager, Teil 2. Der 18 Jahre alte Angelo wurde vom FC Santos abgeworben. Der Rechtsaußen wird in der kommenden Spielzeit bei Chelseas französischem „Farm-Klub“ Racing Straßburg in der Ligue 1 Spielpraxis sammeln. Leihe zu Racing Straßburg