Nach elf Jahren: Azpilicueta verlässt Chelsea und wechselt nach Spanien

Deutsches Tennis-Trio erfolgreich

Zverev in Wimbledon mit glanzlosem Auftaktsieg - Auch Marterer und Niemeier erfolgreich

Alexander Zverev steht in Wimbledon in der zweiten Runde. Der deutsche Tennis-Star setzte sich am Donnerstag in London in seinem Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer glanzlos in drei Sätzen durch. Auch Maximilian Marterer und Jule Niemeier siegten.