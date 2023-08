Verletzungsschock für Nkunku: Chelsea muss monatelang auf Ex-Leipziger verzichten

Bittere Nachrichten für Christopher Nkunku und den FC Chelsea. Die Londoner müssen noch einige Zeit auf das erste Pflichtspiel ihres Star-Neuzugangs warten. Der von RB Leipzig verpflichtete Angreifer zog sich im Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) am vergangenen Donnerstag eine schwerere Knieverletzung zu. Das bestätigte Chelsea am Dienstag nach eingehenden Untersuchungen. Nicht nur seine Teilnahme am Saisonauftakt der Premier League am kommenden Wochenende ist nun ausgeschlossen.

„Nkunku hat sich eine Knieverletzung zugezogen, die den Stürmer für längere Zeit außer Gefecht setzen wird. Der 25-Jährige wurde operiert und wird nun ein Rehabilitationsprogramm in der medizinischen Abteilung des Vereins absolvieren“, teilte der Verein in einer knappen Stellungnahme mit.

Christopher Nkunku: Verletzungsprobleme schon bei RB Leipzig

Wie unter anderem der Daily Telegraph vermeldet, wird Nkunku nach seiner OP wahrscheinlich erst im Dezember wieder zur Verfügung stehen. Für Chelsea ist es ein schwerer Schlag, denn Nkunku hatte sich in der Saisonvorbereitung besonders formstark und offensiv variabel einsetzbar präsentiert. Die Dienste des 25-Jährigen, der gemeinsam mit Niclas Füllkrug Bundesliga-Torschützenkönig wurde, hatten die „Blues“ sich 60 Millionen Euro kosten lassen. Mit Leipzig hatte Nkunku in den vergangenen beiden Jahren jeweils den DFB-Pokal gewonnen, im vergangenen Jahr hatten ihn indes bereits mehrere Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Unter anderem verpasste der Franzose auch die Teilnahme an der WM in Katar.