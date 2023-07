Ex-BVB-Star Aubameyang verlässt Chelsea in Richtung Frankreich

Der FC Chelsea trennt sich von Pierre-Emerick Aubameyang. Wie der Premier-League-Klub am Freitagabend bekanntgab, wechselt der 34 Jahre alte Angreifer zum französischen Erstligisten Olympique Marseille. Dort unterschrieb der Gabuner laut Medienberichten einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösemodalitäten machten die Parteien keine Angaben. Berichten zufolge hatte der Ligue-1-Klub bis zuletzt auf einen ablösefreien Transfer spekuliert.

Aubameyang war erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro vom FC Barcelona zu Chelsea gewechselt. Erfolgreich verlief sein Engagement bei den „Blues“ allerdings nicht. In 22 Pflichtspielen gelangen dem Stürmer drei Tore und eine Vorlage. Im Saisonendspurt wurde er im Kader der Londoner nicht mehr berücksichtigt.

Pierre-Emerick Aubameyang: Beim BVB einst Torschützenkönig

In Frankreich begann Aubameyang einst seine fußballerische Laufbahn, ehe er 2007 in die Jugendabteilung der AC Mailand wechselte. Nach einigen Leihgeschäften zum FCO Dijon, LOSC Lille und die AS Monaco ging es für den 74-maligen gabunischen Nationalspieler bei AS St.-Etienne weiter, wo er sich mit starken Leistungen (41 Tore in 97 Partien) auf die Zettel der Top-Klubs spielte. Borussia Dortmund sicherte sich 2013 für 13 Millionen Euro die Dienste des Offensivmanns. In der Bundesliga wurde er 2017 mit 31 Treffern Torschützenkönig, gewann mit dem BVB zudem den DFB-Pokal. 2018 ging es schließlich für 63 Millionen Euro weiter zum FC Arsenal. In Barcelona und zuletzt bei Chelsea konnte er nicht mehr an seine guten Auftritte anknüpfen.

Marseille durfte Aubameyang auch verpflichten, weil am Freitagnachmittag die einjährige Transfersperre im Zuge des 2020 geplatzten Transfers von Pape Gueye zum FC Watford gegen den Klub vom Internationalen Sportgerichtshof Cas aufgehoben wurde. Marseille bekam in einer Berufungsverhandlung recht. Gueye, der Vertragsbruch beging und immer noch bei Marseille unter Vertrag steht, wird für vier Monate gesperrt.