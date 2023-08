FC Chelsea verpflichtet Mittelfeld-Talent für hohe Ablöse

Nach dem Rekord-Deal um Moisés Caicedo, der für rund 133 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea kam, haben die Londoner erneut das Portemonnaie geöffnet. Am Freitagvormittag vermeldeten die „Blues“ den Transfer von Roméo Lavia. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom FC Southampton zu Chelsea und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach lässt sich der Premier-League-Klub die Dienste des Youngsters eine Sockelablöse in Höhe von 62 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen etwaige Bonuszahlungen in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin sehr glücklich, bei Chelsea zu sein und Teil dieses aufregenden Projekts zu werden. Es ist ein großartiger Fußballverein mit einer großartigen Geschichte und ich freue mich sehr darauf, hier anzufangen“, wird Lavia in der Klub-Mitteilung zitiert: „Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Mannschaftskameraden kennenzulernen und eine gemeinsame Chemie aufzubauen, um gemeinsam Großes zu erreichen.“

Lavia, der in der Jugend von Manchester City ausgebildet wurde, spielte seit dem vergangenen Sommer für Southampton. Dort kam er in der abgelaufenen Saison auf 35 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage, den Abstieg seines Teams konnte er aber nicht verhindern. „Er hat in der vergangenen Saison in der Premier League bei Southampton seine Qualitäten unter Beweis gestellt und trotz seines jungen Alters Reife gezeigt“, sagten die Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Caicedo und Lavio gab Chelsea in dieser Transfer-Phase auch für Christopher Nkunku (60 Millionen Euro, RB Leipzig), Axel Disasi (45 Millionen, AS Monaco), Nicolas Jackson (37 Millionen, FC Villarreal), Lesley Ugochukwu (27 Millionen, Stade Rennes), Robert Sánchez (23 Millionen, Brighton) und Angelo (15 Millionen, FC Santos) große Summen aus.