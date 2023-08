FC Chelsea gegen FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Am ersten Spieltag der neuen Saison in der Premier League kommt es gleich zu einem Knaller im „Match of the Week“. Am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) empfängt der FC Chelsea den FC Liverpool. Beide Teams erlebten zuletzt eine gebrauchte Saison, Chelsea wurde nur Tabellen-12., Liverpool verpasste die Champions League als Fünfter knapp. Die beiden Traditionsklubs wollen nun aber wieder angreifen. Jürgen Klopps „Reds“ verstärkten sich gezielt mit Weltmeister Alexis MacAllister und Leipzigs Dominik Szoboszlai – und man ist auf dem Transfermarkt wohl noch nicht fertig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim FC Chelsea präsentiert sich vieles in einem neuen Antlitz: In Mauricio Pochettino sitzt wieder ein Trainer mit viel internationaler Erfahrung auf der Bank. Und das Team ist grundverändert. Stars wie Kai Havertz, Mason Mount oder Mateo Kovacic wurden abgegeben. Dafür kamen neue Gesichter wie Christopher Nkunku (aktuell verletzt), Axel Disasi oder Nicolas Jackson.

Wie sehe ich das Spiel FC Chelsea gegen FC Liverpool live im TV?

Sky zeigt das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool am Sonntag live und exklusiv auf Sky Sport Premier League. Die Übertragung beginnt um 17 Uhr, die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Kommentiert wird das Spiel von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird die Partie zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool.

Kann ich das Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool im Livestream verfolgen?

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool über Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für FC Chelsea gegen FC Liverpool?

Das Internet bietet Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und FC Liverpool bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.