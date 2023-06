Al-Hilal holt nächsten Top-Star: Koulibaly verlässt Chelsea Richtung Saudi-Arabien

Nachdem Al-Hilal am Freitag den Transfer von Wolverhampton-Kapitän Ruben Neves verkündet hat, machte der saudische Klub am Sonntagabend den nächsten Transfer offiziell. Kalidou Koulibaly schließt sich dem Verein zur kommenden Saison an und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Berichten zufolge sollen die Saudis über 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Chelsea überweisen.

Neben N‘golo Kanté, Karim Benzema (beide Al-Ittihad) und Neves ist Koulibaly der vierte Top-Spieler aus Europa, der diesen Sommer den Weg in Richtung Wüste wählt. Auch die Transfers seiner Chelsea-Kollegen Hakim Ziyech (Al-Nassr) und Edouard Mendy (Al-Ahli) stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Koulibaly wechselte im letzten Sommer für 38 Millionen Euro von der SSC Neapel zum FC Chelsea und galt als Wunschspieler des damaligen Blues-Trainers Thomas Tuchel. Als dieser allerdings entlassen worden war, hatte der Innenverteidiger einen schweren Stand. Zwar kommt der 33-Jährige auf wettbewerbsübergreifend 32 Pflichtspiele, als unumstrittener Stammspieler galt er jedoch nicht.