Chelsea weiter sieglos: „Blues“ verlieren bei West Ham trotz Überzahl

Der FC Chelsea hat trotz großer Aktivität auf dem Transfermarkt in diesem Sommer einen Fehlstart in die Premier League hingelegt. Eine Woche nach dem Heim-Remis gegen den FC Liverpool (1:1) unterlag die Mannschaft des neuen Trainer Mauricio Pochettino dem Londoner Stadtrivalen West Ham United am Sonntagabend mit 1:3 (1:1) – und das trotz über 20-minütiger Überzahl und trotz des Debüts von Rekordtransfer Moises Caicedo, dessen Einwechslung in der 61. Minute verpuffte.

Die „Blues“, die in diesem Transferfenster mehr als 385 Millionen Euro in neue Spieler investierten, gerieten bei den „Hammers“ bereits in der siebten Spielminute in Rückstand. Nayef Aguerd köpfte nach einem Eckball ein. Carney Chukwuemeka (28.) besorgte den Ausgleichstreffer für Chelsea, das zur Pause hätte führen müssen. Enzo Fernandez schoss einen Foulelfmeter (43.) in die Hände von West-Ham-Keeper Alphonse Areola. In Halbzeit zwei sorgte Antonio (53.) für die erneute Führung der Gastgeber, die trotz eines Platzverweises (Gelb-Rot) für Aguerd (67.) bis zum Ende Bestand hatte. Lucas Paqueta (90.+5) sorgte per Elfmeter für den Endstand.

Am Nachmittag machte zuvor Aston Villa im eigenen Stadion mit dem FC Everton kurzen Prozess: John McGinn (18.), Douglas Luiz (24.) per Elfmeter, Ex-Leverkusen-Profi Leon Bailey (51.) und Jhon Duran (75.) sorgten mit ihren Treffern für einen klaren 4:0 (2:0)-Heimsieg über die „Toffees“. Everton ist punktlos mit fünf Gegentreffern und ohne Treffer nach zwei Spieltagen Tabellenletzter.