Für 47 Millionen Euro: Chelsea holt Talent Palmer von ManCity

Auch auf der Zielgeraden der Wechselfrist hat sich der FC Chelsea nicht lumpen lassen und ein weiteres Mal tief in die Tasche gegriffen. Die Londoner gaben am Freitag die Verpflichtung von Offensivallrounder Cole Palmer bekannt und überweisen für den englischen U21-Nationalspieler dem Vernehmen nach rund 47 Millionen Euro an ihren Premier-League-Rivalen Manchester City. Bei Chelsea wurde der 21-Jährige mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.

Palmer ist die achte Neuverpflichtung des Klubs in diesem Sommer, die mehr als 20 Millionen Euro an Ablöse kostet. Angeführt wird das Ranking vom teuersten Premier-League-Profi aller Zeiten: Mittelfeldspieler Moises Caicedo, der inklusive etwaiger Bonuszahlungen bis zu 133 Millionen Euro in die Kassen von Brighton & Hove Albion spülen könnte. Insgesamt hat Chelsea allein in diesem Transferfenster knapp 500 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben.

Chelsea-Zugang Palmer mit erst 19 Premier-League-Einsätzen

Wie die meisten anderen Zugänge ist auch Palmer vor allem eine Investition in die Zukunft. Der Youngster kam in der Premier League bislang erst 19-mal zum Einsatz und blieb dabei ohne Tor. „Ich freue mich darauf, loszulegen“, meinte Palmer nach seiner Vertragsunterschrift: „Ich habe mich für Chelsea entschieden, weil das Projekt hier gut klingt und weil ich hier die Möglichkeit habe, meine Talente zu präsentieren. Es ist eine junge und hungrige Mannschaft und hoffentlich können wir hier etwas Besonderes erreichen.“