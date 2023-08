Trotz Rückstand und Unterzahl: Liverpool gewinnt bei Endo-Debüt

Der FC Liverpool hat im zweiten Premier-League-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Cheftrainer Jürgen Klopp setzte sich am Samstagnachmittag gegen den AFC Bournemouth mit 3:1 (2:1) durch. Luis Diaz (28.), Mohamed Salah per Elfmeter-Nachschuss (36.) und Diogo Jota (62.) drehten drehten das Duell mit dem Underdog, der durch Antoine Semenyo (3.) früh in Führung gegangen war und so Hoffnungen auf eine Überraschung geschürt hatte.

Diese blieb jedoch aus - auch weil sich die „Reds“ sich vom Nackenschlag in der Anfangsphase, als Semenyo einen Fehler von Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk zum 1:0 nutzte, nicht beirren ließen. Erst glich Luis Diaz nach Vorarbeit von Diogo Jota technisch anspruchsvoll per Seitfallzieher aus, dann drehte Offensivkollege Salah die Partie komplett. Der Ägypter scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an Bournemouth-Keeper Neto, setzte aber erfolgreich nach.

Die Klopp-Elf gewann mit zunehmender Spieldauer an Sicherheit, ehe Alexis Mac Allister seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Der argentinische Mittelfeldspieler musste nach einem harten Foul gegen Ryan Christie mit einer Roten Karte vorzeitig vom Platz (58.). Jota machte für Liverpool in Unterzahl aber alles klar. Wataru Endo, dessen Wechsel vom VfB Stuttgart an die Anfield Road erst am Freitag perfekt geworden war, kam im Anschluss an den Treffer für Cody Gakpo ins Spiel (63.), blieb aber unauffällig. Mit vier Punkten ist Liverpool nun Tabellendritter. Bournemouth bleibt bei einem Zähler und rutscht auf Rang 14 ab.

Weitere Ergebnisse vom Samstagnachmittag:

FC Fulham - FC Brentford 0:3 (0:1)

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 1:4 (0:1)