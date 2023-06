Liverpool an RB-Star Szoboszlai interessiert

Der FC Liverpool beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Dominik Szoboszlai. Verantwortliche des Klubs von Trainer Jürgen Klopp sollen sich in dieser Woche mit Vertretern des ungarischen Nationalspielers von DFB-Pokalsieger RB Leipzig getroffen haben. Das berichtet das Portal The Athletic. Angesichts der festgeschriebenen Ablöse von 70 Millionen Euro in Szoboszlais bis 2026 befristetem Vertrag bei den Sachsen, bewerte man einen Transfer in diesem Sommer beim LFC allerdings als schwierig, wie es weiter heißt.

Szoboszlai hatte in den vergangenen Wochen ein klares Bekenntnis zu Leipzig wiederholt vermieden. Der offensive Mittelfeldspieler war im Januar 2021 von Salzburg zu seinem derzeitigen Arbeitgeber gekommen. Für den Bundesliga-Klub bestritt der 22-Jährige seitdem 91 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 20 Tore. 22 weitere Treffer bereitete er vor.

Liverpool und Leipzig verhandeln aktuell über eine Leihe von Fabio Carvalho. Der Portugiese wird bei den Sachsen zum Medizincheck erwartet und soll zunächst für ein Jahr wechseln. RB hätte gern eine Kaufoption für den 20 Jahre alten Portugiesen verankert, das lehnte Liverpool jedoch ab. Carvalho ist wie Szoboszlai im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar.