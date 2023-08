Liverpool-Coach Klopp analysiert Testspiel-Sieg gegen Darmstadt

Der FC Liverpool präsentierte sich beim Sieg im Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 in ordentlicher Frühform. Auch Trainer Jürgen Klopp sieht die „Reds“ für den Start in die Premier League gewappnet. „Ich bin sehr glücklich mit unserer physischen Verfassung, wir haben frisch ausgesehen, wirklich gut“, sagte Klopp am Montagabend nach dem 3:1 (2:1) gegen den Bundesliga-Aufsteiger. „In den kommenden fünf oder sechs Tagen müssen wir eine Formation für das Chelsea-Spiel finden. Nicht für die ganze Saison. Dann sehen wir weiter.“ Für den Traditionsverein beginnt die Saison in Englands höchster Spielklasse am Sonntag mit dem Auswärtsspiel an der Stamford Bridge.

In Preston hatten zwei Tore durch Mohamed Salah (5. Minute) und Diogo Jota (8.) den Favoriten früh komfortabel in Führung gebracht, doch Mathias Honsak traf in der 10. Minute zum Anschluss. „Wir haben eins kassiert, das wir nicht kassieren sollten. Aber das ist ein offensichtlicher Fehler, über den wir bereits gesprochen haben“, kommentiere Klopp den Gegentreffer.

Die Gäste aus Darmstadt spielten danach zeitweise auf Augenhöhe gegen die Liverpooler, bei denen die Neuzugänge Dominik Szoboszlai von RB Leipzig und Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) in der Startelf standen. Nach knapp einer Stunde konnte der Kolumbianer Luis Diaz (59.) auf 3:1 erhöhen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht noch viel Arbeit vor sich

„Die Vorbereitung endet nie nach dem ersten Premier-League-Spiel. Es geht immer mindestens bis zur ersten Länderspielpause. Danach sollten wir in einer anderen Position sein, das ist klar“, sagte Klopp. „Wir müssen die ganzen Wochen ohne internationalen Fußball nutzen und das werden wir tun“, sagte er.