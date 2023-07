Mit emotionalem Video: Henderson bestätigt Liverpool-Abschied

Nach über zwölf Jahren ist Schluss: Jordan Henderson und der FC Liverpool gehen getrennte Wege. Das bestätigte der 33-Jährige am Mittwochabend über seine Social-Media-Kanäle. Wohin es ihn zieht, verriet der englische Nationalspieler nicht. Es gilt aber als sicher, dass der Kapitän der Jürgen Klopp trainierten „Reds“ zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Ettifaq wechselt. In einem emotionalen Video, das er an seinen Abschieds-Post anheftete, richtete Henderson einige Worte an die Fans.

Die Liverpool-Anhänger nannte Henderson, der in dem Clip noch einmal durch die Katakomben der Anfield Road schlenderte und den Rasen betrat, „die besten Fans der Welt. Da kann es keine Zweifel geben. Da gibt es keine Zweifel“. Beim FC Liverpool habe er einige „wirklich harte Zeiten“ erlebt, erzählte er. „Aber wenn ich auf meine Karriere in Liverpool zurückblicke, werden es immer nur die guten Zeiten sein, an die ich mich erinnere.“

Der in Sunderland geborene Mittelfeldspieler verließ seinen Heimatklub im Jahr 2011 für die Ablöse von 18 Millionen Euro in Richtung Liverpool. Mit den „Reds“ gewann der Brite unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die Premier League und kam in 492 Pflichtspielen zum Einsatz.

Bei Al-Ettifaq trifft Henderson nun auf seinen ehemaligen Weggefährten Steven Gerrard. Mit dem Trainer des Saudi-Klubs, ebenfalls eine Ikone des FC Liverpool, spielte er sogar einige Jahre zusammen. Der Saudi-Klub soll sich den Transfer des Mittelfeld-Leaders laut Medienberichten 14 Millionen Euro kosten lassen.

Seinen Abschieds-Post schloss Henderson mit den Worten ab: „Nur damit ihr es wisst: Ich werde immer ein Red sein, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe.“