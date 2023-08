Bericht über Kehrtwende im Caicedo-Poker: Top-Talent sagt Liverpool ab

Beim FC Liverpool war man sich sicher, den Transfer von Moises Caicedo zeitnah über die Bühne bringen zu können. Nicht ohne Grund äußerte sich Jürgen Klopp am Freitag mit Blick auf den sich anbahnenden Wechsel verhältnismäßig deutlich. „Mir wurde gesagt, dass ich bestätigen kann, dass eine Einigung mit dem Klub vereinbart ist.“ Die „Reds“ hatten sich Berichten zufolge mit Brighton & Hove Albion auf eine Ablösesumme über 127 Millionen Euro verständigt, was den 21-Jährigen zum neuen Rekord-Transfer der Premier League machen würde. Doch im Wettbieten mit dem FC Chelsea scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als hätte Klopp etwas geahnt, mahnte er: „Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben“. Und mittlerweile bahnt sich offenbar eine Kehrtwende an, denn Caicedo soll dem LFC nach Sky-Informationen mitgeteilt haben, dass er nur zu den „Blues“ wechseln möchte und das, obwohl bereits ein Termin für den Medizincheck vereinbart worden sein soll. Mit den Londonern hat sich der Ecuadorianer laut Transferexperte Fabrizio Romano seit Ende Mai auf einen Wechsel verständigt.

Chelsea plant nun eine weitere Offerte an Brighton abzugeben, heißt es. Das letzte Angebot seitens der „Blues“ lag Berichten zufolge bei unter 120 Millionen Euro. Um die „Seagulls“ von einem Wechsel zu überzeugen, müsste also mindestens der Betrag geboten werden, den Liverpool bereit war zu zahlen. So oder so dürfte Caicedo zum teuersten Transfer der englischen Eliteliga avancieren und den bisherigen Rekordhalter Enzo Fernández (121 Millionen Euro, FC Chelsea) ablösen.