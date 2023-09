Berichte: Saudi-Klub plant Weltrekord-Angebot für Liverpool-Star Salah

Das Transferfenster in den wichtigsten europäischen Ligen wie der Bundesliga und der Premier League ist seit Freitagabend geschlossen – in Saudi-Arabien ist aber noch lange nicht Schluss. Noch bis zum 20. September sind Wechsel in die Wüste möglich. Kommt es bis dahin sogar zu einem Weltrekord-Transfer? Mohamed Salah befindet sich laut übereinstimmenden englischen Medienberichten trotz eines kürzlich vom FC Liverpool abgelehnten Angebots über 175 Millionen Euro weiter im Transfer-Fokus des Erstligisten Al-Ittihad – und der Saudi-Klub soll seine Offerte wohl nun erheblich aufbessern.

Nämlich auf Weltrekord-Maße: Den Berichten zufolge sei der amtierende saudische Meister nun bereit, 200 Millionen Pfund (umgerechnet rund 233 Millionen Euro) in die Hand zu nehmen, um Liverpool von einem Wechsel ihres Superstars zu überzeugen. Bei einer Ablöse von 233 Millionen Euro wäre der 31 Jahre alte Salah der teuerste Spieler der Fußball-Geschichte – vor Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte und seit dieser Saison in Saudi-Arabien (Al-Hilal, für eine Ablöse in Höhe von 90 Millionen Euro) sein Geld verdient.

Ob Liverpool bei einem neuen Mega-Angebot schwach wird? Es ist zu bezweifeln. Trainer Jürgen Klopp hatte einen Abgang Salahs am Freitag erneut vehement ausgeschlossen: „Unsere Haltung bleibt dieselbe“, sagte Klopp. „Da gibt es absolut keinen Zweifel.“ Die „Reds“ können wegen des geschlossenen Transferfensters zudem bis zum Winter keinen Ersatz verpflichten.

Und der wäre vonnöten: Salah gilt als einer der wichtigsten Leistungsträger in Anfield. Der Ägypter spielt seit 2017 für die Reds und schoss seitdem mehr als 180 Tore für den Klub. Erst im vergangenen Jahr hatte er einen neuen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. Anfang August hatte Salahs Agent Ramy Abbas Issa betont, sein Mandant habe keine Absicht, den Verein zu verlassen.