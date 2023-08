Klopp sieht bei Kaufrausch in Saudi-Arabien „nahezu keine Limits“

Konzert in Krusendorf

Zehn Tage lang kommen 77 junge Musikantinnen und Musikanten in Noer zusammen. Am Ende steht ein großes Konzert in Krusendorf an, bei dem vier Ensembles das Gelernte präsentieren. Für die Teilnehmer ist der Landesferienkurs weit mehr als Probenfreizeit.