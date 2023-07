Nach Henderson-Abschied: Van Dijk neuer Liverpool-Kapitän

Beim FC Liverpool ist in diesem Sommer eine Ära zu Ende gegangen. Nach acht Jahren als Kapitän hat Jordan Henderson den Klub verlassen. Den 33-Jährigen zog es zu Al-Ettifaq in die Saudi Pro League. „Wir werden ihn vermissen, ganz klar, als Mensch und als Spieler“, trauerte „Reds“-Trainer Jürgen Klopp seinem bis dahin einzigen Kapitän bei Liverpool nach. Am Montag gaben die Reds nun Hendersons Nachfolger bekannt: Virgil van Dijk wird künftig die Binde tragen.

„Ich bin ja schon Holland-Kapitän, das war bereits eine riesige Ehre, ein stolzer Moment. Aber nun auch Kapitän von Liverpool zu sein, ist etwas, das ich noch nicht in Worte fassen kann“, freute sich van Dijk in einer Mitteilung der Liverpooler. „Es macht mich einfach unglaublich stolz und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um alle stolz auf mich und den Verein zu machen“

Alexander-Arnold neuer Vize-Kapitän

Neben Henderson verließ auch dessen Vize James Milner den Verein. Der Mittelfeldspieler läuft künftig für Brighton & Hove Albion auf. Auch Milner hat nun einen Nachfolger: LFC-Eigengewächs Trent Alexander-Arnold wird van Dijk künftig vertreten, wenn dieser nicht auf dem Platz steht.

Der 24 Jahre alte rechte Außenbahnspieler wurde in Liverpool geboren und lernte schon in der Klubjugend das Fußballspielen. Van Dijk ist seit Januar 2018 im Klub. Als Abwehrchef gewann der 31-Jährige mit dem Verein 2019 die Champions League und 2020 den Titel in der Premier League. Erstmals in ihren neuen Rollen auf dem Platz stehen werden die beiden am Mittwoch im Testspiel gegen den FC Bayern (13.30 Uhr).