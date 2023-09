Aufsichtsrat nimmt Schalke den Aufstiegs-Druck

Weniger Zeitdruck, dafür mit mehr Plan will Schalke zurück in die Bundesliga. Axel Hefer, Aufsichtsratsvorsitzender des Revierklubs, gibt den Königsblauen für den Wiederaufstieg etwas Zeit. „Wir wollen innerhalb der nächsten drei Jahre nachhaltig aufsteigen“, sagte er gegenüber der Sport Bild und führte aus: „Nachhaltig bedeutet, dass wir erst wirklich einen Erfolg erzielt haben, wenn wir nach einem Aufstieg den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft haben.“ Im letzten Jahr stieg Schalke als Aufsteiger direkt wieder ab.

Damit der nachhaltige Aufstieg gelingt, wolle die Vereinsführung einen Kader aufbauen, der sich über die Zeit einwickeln kann. Nach dem direkten Wiederabstieg in die 2. Bundesliga hatte Schalke zuletzt Leistungsträger wie Maya Yoshida, Rodrigo Zalazar und Marius Bülter abgeben müssen. Zudem behalf sich Schalke in der vergangenen Spielzeit mit Leihspielern wie Alexander Schwolow, Alex Kral und Tom Krauß, die den Klub nach Saisonende wieder verließen. „Deshalb war es uns so wichtig, in der Sommertransferperiode ein Gerüst an Spielern zu verpflichten, das uns gehört und von dessen Qualität wir überzeugt sind – damit uns im kommenden Sommer nicht wieder ein Umbau droht“, so Hefer.

„Und selbst wenn es länger dauern sollte, wird es auf Schalke weitergehen“

Die Finanzplanung von Hefer sehe vor, dass der erneute Aufstieg bis zu drei Jahre in Anspruch nehmen könne. So lange blieben auch die Vereinsmitarbeiter sicher vor Kündigungen und Gehaltskürzungen verschont. „Und selbst wenn es länger dauern sollte, wird es auf Schalke weitergehen“, ist sich Hefer sicher. Trotzdem sei es der sportliche Anspruch, „so schnell wie möglich aufzusteigen – am liebsten schon in dieser Saison“.

Bittere Erinnerungen: Der FC Schalke 04 stieg nach der Niederlage gegen RB Leipzig im letzten Spiel der Saison in die Zweite Bundesliga ab.

Für Kopfzerbrechen sorgt in Gelsenkirchen zudem auch die aktuelle Personalsituation neben dem Platz. Nach dem Aus des ehemaligen Schalke-Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder ist die Stelle als Vereinsboss bereits seit Ende Juli unbesetzt. Hefer glaubt trotzdem an eine zeitnahe Lösung: „Wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr den neuen Vorstandsvorsitzenden vorstellen können. In der Regel haben erfolgreiche Manager einen Job und müssen sich an Fristen halten, deshalb müssen wir schauen, wann sie oder er tatsächlich starten kann.“ Dass Hefer selbst den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, schließt der CEO der Hotel-Suchmaschine „Trivago“ aus.

Schalke: Verträge von Trainer und Sportdirektor laufen aus

Die Zeit drängt vor allem, weil in den kommenden Monaten wichtige Vertragsverhandlungen anstehen. Sowohl der Vertrag mit Trainer Thomas Reis, als auch der Kontrakt mit Sportvorstand Peter Knäbel laufen zum Saisonende aus. „Es ist sicher nicht ideal, dass zwei Schlüsselverträge im Sport zeitgleich auslaufen. Die richtige Reihenfolge für die Entscheidungen wäre in der Theorie: Vorstandsvorsitzender, Sportvorstand, Trainer“, sagte Hefer.

Liegt mit seiner Mannschaft zurzeit nur auf Platz 12 der Zweitligatabelle. © Quelle: IMAGO/RHR-Foto

Ob es Reis und Knäbel überhaupt zu neuen Verträgen schaffen, ist nach dem schlechten Saisonstart allerdings fraglich. In den ersten fünf Zweitligaspielen sammelte die Mannschaft gerade einmal vier Punkte und rangiert dadurch zurzeit nur auf Platz zwölf der Tabelle. Noch stärkt Hefer den sportlich Verantwortlichen den Rücken: „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen eine Entwicklung der Mannschaft zusammen mit unserem Trainer sehen werden.“