Schalke 04 verpflichtet Timo Baumgartl aus Eindhoven

Kurz vor dem Start der Zweitliga-Saison hat der FC Schalke 04 einen weiteren Sommer-Zugang präsentiert. Wie der Revierklub am Mittwoch bestätigte, wechselt Timo Baumgartl vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven zum Bundesliga-Absteiger. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Baumgartl auf Leihbasis bei Union Berlin gespielt.

“Timo paart Zweikampfstärke am Boden und in der Luft mit einem sehr guten Stellungsspiel. In der Defensive werden gerade die jungen Spieler von seiner Erfahrung und Ruhe am Ball profitieren”, freute sich S04-Coach Thomas Reis in einer Klub-Mitteilung. Baumgartl selber ließ verlauten: “Die sportliche Leitung hat mir aufgezeigt, welche Rolle ich beim Erreichen unseres gemeinsamen Saisonziels und darüber hinaus einnehmen kann. Mit einigen Jungs aus der Mannschaft durfte ich in der Vergangenheit bereits zusammenspielen und kenne ihre Qualitäten. Ich bin heiß darauf, gemeinsam mit dem Team und den vielen Fans in die neue Saison zu starten.”

Baumgartl kommt im Verlauf seiner Karriere auf 119 Bundesliga- sowie 29 Zweitliga-Spiele. Vor seinem Engagement in Eindhoven hatte er von 2011 bis 2019 für den VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden und dort den Sprung zu den Profis geschafft. Bei der PSV hatte er eigentlich noch einen Vertrag bis 2024. Nun ist er für Schalke bereits eine Option für das Auftaktspiel im deutschen Unterhaus beim Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr, Sat.1 und Sky). Der im Frühjahr 2022 an Hodenkrebs erkrankte Baumgartl soll helfen, die Lücke in der Abwehr zu schließen, die nach der schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) von Leo Greiml entstanden ist.