Schalke 04 muss monatelang auf Torhüter Müller verzichten

Verletzungsschock bei Schalke 04: Torhüter Marius Müller fehlt dem Zweitligisten mehrere Monate. Der 30 Jahre alte Sommer-Zugang wird wegen eines Sehnenabrisses im Adduktorenbereich am Dienstag operiert. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Montag nach einer genauen Untersuchung mit.

Müller, der sich gerade erst den Stammplatz im Schalker Tor erkämpft hatte, verletzte sich am Samstag beim spektakulären 4:3 gegen den 1. FC Magdeburg und wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

„Für Marius tut es uns persönlich wahnsinnig leid, dass er aufgrund der schweren Verletzung länger ausfallen wird. Er hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team integriert und starke Leistungen gezeigt“, sagte Sportdirektor André Hechelmann. „An erster Stelle steht, dass er wieder gesund wird.“

War gerade erst im Tor der Schalker angekommen: Marius Müller (Mitte). © Quelle: Swen Pförtner/dpa

Müller bedankte sich bei den Fans, welche ihm bei seiner verletzungsbedingten Auswechslung Trost spendeten. „Es bedeutet mir sehr viel, in der Arena aufzulaufen. Umso mehr haben mich die Reaktionen der Fans in der Kurve und auf der Tribüne danach berührt. Ich bin für die vielen Genesungswünsche sehr dankbar“, so Müller.

Müller stand bereits in Kaiserslautern im Tor

Der Heppenheimer wechselte erst im vergangenen Sommer vom Schweizer Luzern nach Gelsenkirchen. Zuvor hatte er bereits beim 1. FC Kaiserslautern Zweitliga-Erfahrungen sammeln können. Bei den „Roten Teufeln“ stand er in den Saisons 2015/2016 und 2017/2018 als Stammtorhüter zwischen den Pfosten.

Wurde in Magdeburg für den verletzten Müller eingewechselt: Michael Langer (Mitte). © Quelle: IMAGO/RHR-Foto

Wer in den kommenden Monaten das Schalker Tor hüten wird, ist indes ungewiss. Trainer Thomas Reis wird sich zwischen Ralf Fährmann und Michael Langer entscheiden müssen. Der am vergangenen Spieltag verletzte Fährmann soll hingegen schon beim kommenden Spiel gegen St. Pauli wieder eine Option sein. Youngster Justin Heekeren soll zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln.