Sevilla statt Wüste: Ramos vor Wechsel zu Ex-Klub

Sergio Ramos steht kurz vor der Unterschrift bei einem neuen Klub. Eigentlich sollte dieser laut Medienberichten in den vergangenen Tagen Al Ittihad heißen. Doch aus dem Wechsel nach Saudi-Arabien wird wohl nichts. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano schreibt, hat sich der 37 Jahre alte Verteidiger mit seinem Ex-Klub FC Sevilla mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Demnach gehe es um einen Vertrag mit einer kurzen Laufzeit. Der spanische Verein habe sich neben Al Ittihad auch gegen Klubs aus der Türkei durchgesetzt.

Ramos ist seit dem 1. Juli vertragslos und darf daher noch wechseln. Zuletzt spielte der Verteidiger für zwei Jahre bei Paris Saint-Germain. Zuvor war er 16 Jahre lang bei Real Madrid aktiv und gewann unter anderem viermal die Champions League und fünfmal die spanische Meisterschaft. Nach La Liga geht es jetzt wohl für Ramos zurück - zu einem für ihn ganz besonderen Verein.

Ramos ist in Sevilla aufgewachsen

Der 180-fache spanische Nationalspieler wurde in einem Vorort von Sevilla geboren und verbrachte sieben Jahre in der Nachwuchsabteilung der Andalusier. Über die zweite Mannschaft schaffte es Ramos im Jahr 2004 in das Profi-Team und kam dort auf 49 Einsätze, bevor es für 27 Millionen Euro im August 2005 weiter zu Real Madrid ging.