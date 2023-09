Villarreal entlässt Coach Setién - Ex-Spanien-Trainer als Nachfolger?

Der spanische Erstligist FC Villarreal hat sich bereits nach vier Spieltagen in der neuen Saison von seinem Trainer Quique Setién getrennt. Fußball-Direktor Miguel Ángel Tena werde das Amt provisorisch übernehmen und am Mittwoch zum ersten Mal das Training der Mannschaft um Ex-Nationalstürmer Gerard Moreno leiten, teilte der Klub am Dienstag mit.

Schwacher Saisonstart

Die Gründe der Trennung wurden nicht bekannt gegeben. Der 64 Jahre alte Setién hatte mit Villarreal in der vergangenen Saison immerhin den fünften Platz in der spanischen La Liga und damit die Europa League erreicht.

Derzeit belegt der Champions-League-Halbfinalist von 2022 nach nur einem Sieg und drei Niederlagen aber nur Platz 15. Zudem soll der Trainer mit den wichtigsten Profis des Teams wie Étienne Capoue oder Dani Parejo Probleme gehabt haben, berichtete das Fachblatt Marca.

Wird Lopetegui Nachfolger?

Als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Setién gilt Medienberichten zufolge der frühere spanische Nationaltrainer und Coach von Real Madrid Julen Lopetegui. Der 57-Jährige ist seit seinem Weggang vom englischen Premier-League-Verein Wolverhampton Wanderers Anfang August arbeitslos.