﻿Fechterinnen der FG Segeberg im Finale des Deutschlandpokals

Bad Segeberg. Große Freude bei der Fechtgemeinschaft Segeberg (FGSE). Das Degenteam mit Clara Schoof, Laura Ulrich, Greta Röpke sowie Ersatzfechterin Viktoria Bachmann ist wie im Vorjahr in das Finale der besten Acht des Deutschlandpokals eingezogen. In der dritten Runde besiegten die Segeberger Fechterinnen in heimischer Halle am Seminarweg FV Bremen 1860 mit 45:37. Das Finale findet am 3. Juni in Duisburg statt.

„Dieses Jahr ist das Erreichen des Finales meiner Meinung nach ein noch größerer Erfolg, da unser Team im Vergleich zu 2022 nicht ganz so stark aufgestellt ist“, kommentierte Clara Schoof das Abschneiden. „Wir haben uns gegenseitig super unterstützt und können stolz auf unsere Leistung sein.“

40 Damendegen-Teams beim Deutschlandpokal

Als Zweite der schleswig-holsteinischen Rangliste führt Clara Schoof die FGSE-Fechterinnen an und wird als Solistin bei den Deutschen Meisterschaften starten. Für Mannschaften ist der Deutschlandpokal die größte fechtsportliche Veranstaltung mit rund 300 teilnehmenden Teams und rund 1000 Fechtern. Bei den Frauen haben dieses Jahr 40 Mannschaften gemeldet.

Große Freude bei der FG Segeberg: Die Degenfechterinnen Laura Ulrich (v.li.), Clara Schoof und Greta Röpke sowie Trainer Wolf-Gunter Richter zogen ins Finale des Deutschlandpokals ein. © Quelle: Matthias Ralf

Gefochten werden neun Duelle. Jedes davon endet mit dem fünften Treffer für eine Sportlerin. Dann wird gewechselt, jede Fechterin kämpft gegen alle drei Sportlerinnen des Gegners. Die Ergebnisse werden addiert, bei 45 Treffern ist Schluss.

Als Finalist von 2022 hatte die FG Segeberg für den aktuellen Deutschlandpokal-Wettbewerb in der ersten Runde ein Freilos erhalten. In der zweiten Runde wurde der Eimsbütteler TV knapp mit 45:43 geschlagen. Nun der Triumph über den Fechtverein Bremen.

Clara Schoof führt FG Segeberg zum Sieg

Die Bremerinnen erwischten den besseren Start, legten ein 5:2 vor. Treffer für Treffer holten die Segebergerinnen auf. Als Clara Schoof das erste Mal die Planche verließ, sah das Zwischenergebnis deutlich besser aus: „Ich konnte das Gefecht drehen und mit einem Vorsprung von 15:13 übergeben.“

Auf die 24-jährige Lehramtsstudentin aus Kiel war auch in den weiteren Gefechten Verlass: „Ich bin recht zufrieden, wobei ich noch disziplinierter hätte fechten können, um noch mehr Treffer für das Team rauszuholen.“ Besonders wichtig sei es gewesen, im vorletzten Gefecht den Vorsprung auf 40:35 auszubauen. „Die Bremerinnen waren somit gezwungen, anzugreifen und mehr Risiko zu gehen.“

Greta Röpke macht alles klar

Greta Röpke brachte, von Trainer Wolf-Gunter Richter perfekt gecoacht, den Vorsprung mit einem 5:2-Erfolg ins Ziel. „Greta hat die Anweisungen sehr diszipliniert umgesetzt, somit haben wir letztendlich deutlicher als erwartet gewonnen“, schwärmte Clara Schoof.

Ein Sonderlob von der FGSE-Spitzenfechterin Schoof verdiente sich Nachwuchstalent Laura Ulrich: „Ich bin sehr stolz auf Laura. Sie war viel mutiger als beim letzten Mal, hat die Anweisungen gut umgesetzt und kann mit ihrer Leistung wirklich zufrieden sein.“ Im Team habe sie selbstbewusster gefochten als bei den Turnieren im Einzel. „Da hat sie aber wertvolle Erfahrungen gesammelt.“

Für die Endrunde in Duisburg rechnet sich die FGSE gute Chancen aus, besser als vor einem Jahr abzuschneiden. Auch durch eine unglückliche Auslosung bedingt, reichte es nur zum ernüchternden achten und damit letzten Platz. „Wir hatten direkt den späteren Sieger zum Gegner“, erinnert sich Clara Schoof. „Jetzt hoffen wir alle, mehr Glück zu haben.“