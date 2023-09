Magath als Nationaltrainer? Arnold: „Da würden sich einige umschauen“

Wer wird neuer Bundestrainer? Der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gilt als Topfavorit auf den derzeit vakanten Posten. Zuletzt fiel aber auch immer wieder der Name Felix Magath in der Debatte um die Nachfolge von Hansi Flick. Nach Meinung von Sky-Experte Dietmar Hamann wäre der 70-Jährige sogar der geeignetere Kandidat als DFB-Coach. Doch ist er das wirklich? Im Interview mit dem Kicker vertritt Maximilian Arnold, der Kapitän des VfL Wolfsburg, eine klare Meinung.

„Ich kann mir das nicht vorstellen“, sagte der dreimalige Nationalspieler. Arnold fügte an, dass er Magath „auch nur als Vereinstrainer“ kenne. „Das ist zum Nationalcoach ein brutaler Unterschied“, erklärte der Mittelfeldspieler weiter.

Magath gilt als strenger Übungsleiter, der seine Spieler vor allem körperlich sehr fordert. Für Arnold, der 2011 in Wolfsburg unter Magath debütierte, ist das keine schlechte Eigenschaft. „Von seiner Art und Weise ist er einmalig, da würden sich sicher einige umschauen. Ich hatte großen Respekt vor ihm, saß da als junger Spieler in der Kabine und habe nach unten geschaut“, berichtete der Wolfsburg-Profi von seinen Erfahrungen mit „Quälix“ – so der Spitzname des dreimaligen Bundesliga-Meistertrainers.

Am Mittwoch sagte Magath dem TV-Sender Sky, dass sich bisher noch niemand vom DFB bei ihm gemeldet hätte: „Ich bin zurzeit im Urlaub und bei mir steht das Telefon still“, sagte die Trainerlegende und bekräftigte erneut sein Interesse am Bundestrainer-Job. „Sollte man irgendwann auf die Idee kommen und mich fragen, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob ich diese Aufgabe übernehmen soll.“, so Magath weiter.