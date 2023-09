Magath zweifelt an Nagelsmann-Eignung: „Daumen drücken, dass das gut geht“

Felix Magath hält sich auch nach der Vorstellung von Julian Nagelsmann weiterhin für die bessere Wahl als Bundestrainer. „Ich habe ja vorher gesagt, dass ich glaube, dass ein erfahrener Trainer nötig ist“, sagte der 70-Jährige im Sport1-„Doppelpass“. Deswegen könne er „jetzt ja nicht sagen, dass ich glaube, dass Nagelsmann der bessere ist“.

Erfahrung auf der Trainerposition sei aus Magaths Sicht vor allem nötig gewesen, „weil wir gerade eine Situation haben, wo jemand mittendrin reinkommt und möglichst kurzfristig die richtigen Entscheidungen treffen muss“. Dafür hätte er sich selbst als passender empfunden: „Ich habe ja diese Situation schon zehnmal in der Bundesliga gehabt. Ich habe ja viele Mannschaften mitten in der Saison übernommen, fast immer Mannschaften die unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, die schlecht waren, die in Abstiegsgefahr waren und dann auf einmal wieder zurückgekommen sind.“

Er wisse, was er kann, erklärte der Meistertrainer des FC Bayern und VfL Wolfsburg selbstbewusst, fügte jedoch auch an: „Ich kann nicht garantieren, dass ich es gut gemacht hätte, aber mein Ziel wäre gewesen, Europameister zu werden mit dieser Mannschaft.“ Das könne aber natürlich auch der 36 Jahre alte Nagelsmann mit der Mannschaft erreichen. „Die Chancen sind groß. Aber wo die Chancen groß sind, ist auch das Risiko größer“, warnte der Routinier.

Magath: Aufgabe für Nagelsmann nicht einfach

Die Aufgabe des neuen Bundestrainer sei laut Magath „nicht einfach“. Vor allem auch, wegen der Situation des Verbandes. „Es ist ja keine Struktur da. Wie der DFB sich gibt, das ist nicht unbedingt günstig für einen neuen Trainer. Denn da scheint ja verschiedenes nicht zu funktionieren. Deshalb können wir nur gespannt sein und Nagelsmann die Daumen drücken, dass das gut geht.“

Nagelsmanns Vertrag beim DFB ist zunächst bis zum Ende der EM im kommenden Jahr befristet - also erst einmal auf dieses kurzfristige Projekt bezogen. Magath gibt jedoch zu Bedenken, dass der Einfluss des Trainers überschätzt werden könnte, da Klub und Nationalmannschaft „zwei verschiedene Paar Schuhe“ seien. „Wir brauchen nicht über Training reden. Du kannst in drei Tagen im Training nichts machen. Das kommt immer verkehrt rüber, weil es immer so gehandhabt wird, als wenn man einmal trainiert und schon spielt die Mannschaft anders. Um Zusammenspiel herzustellen, braucht es Zeit.“ Auch eine mehrwöchige Vorbereitung im Vorfeld des Turniers sei „zu kurz. Kein Mensch kann einen Spieler in drei oder vier Wochen verändern. Die Liga macht die Spieler, in der Liga werden die Spieler geformt. Nicht in der Nationalmannschaft.“

Ausschlaggebend für die Bewertung von Nagelsmann als Bundestrainer sei daher am Ende einzig „das Ergebnis bei der Europameisterschaft“, sagte Magath mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer: „Er hat jetzt die Chance zu zeigen, was er kann.“