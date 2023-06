﻿Was Final-Botschafter Altintop über die zweimalige Verschiebung des Champions-League-Endspiels denkt

Herr Altintop, als ehemaliger türkischer Nationalspieler sind Sie Botschafter des Champions-League-Endspiels zwischen Manchester City und Inter Mailand am Samstag in Istanbul. Das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball hätte bereits 2020 und 2021 im Atatürk-Olympiastadion stattfinden sollen, musste jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal nach Portugal verlegt worden. Wie glücklich und stolz ist Istanbul, ist die Türkei nun in diesen Tagen?

Hamit Altintop: Wir alle freuen uns sehr, sind happy, dass das Endspiel nun endlich hier stattfindet. Aber es ist auch ziemlich stressig, denn es geht ja nicht nur um die Partie am Samstagabend.

Was sind Ihre Aufgaben als Botschafter?

Das Champions-Festival der UEFA läuft seit Donnerstag, da werde ich an den Ständen mitanpacken. Am Freitagnachmittag fand das Legenden-Match statt, unter anderem mit Luís Figo, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Kaká, Patrick Vieira und vielen mehr. Abends dann die große Gala. Das ist alles nicht ohne – aber man wird nicht müde. Ich mache das alles sehr gerne. Es geht schließlich darum, die Jugend, die nächste Generation für Fußball zu begeistern.

Wie sehr hat die zweimalige Verschiebung genervt?

Ach, ich sehe das positiv. Wir hatten so das Glück, uns schon seit mehreren Jahren auf dieses Großevent vorzubereiten. Dazu kommen die Erfahrungen in Sachen Organisation von 2005 als der FC Liverpool dieses irre Match nach 0:3-Rückstand gegen den AC Milan gedreht und noch im Elfmeterschießen gewonnen hat. Außerdem hat Istanbul 2009 das UEFA-Cup-Finale (Werder Bremen unterlag Schachtar Donezk mit 1:2 nach Verlängerung, d.Red.) und 2019 das Supercup-Finale ausgerichtet.

Bei den schrecklichen Erdbeben in Syrien und der Türkei am 6. Februar starben allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen, über Hunderttausend wurden verletzt. Im Mai sprachen Sie davon, dass die Türkei „weiter jede Unterstützung“ brauche und äußerten Ihre Dankbarkeit, dass „viele Länder - vor allem auch Deutschland - mit angepackt und zu uns gestanden haben. Das ist sehr, sehr wichtig für die Menschheit“.

Richtig - und nun ist es an der Zeit, den Menschen in unserem Land und allen Fans, die ins wundervolle Istanbul kommen, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir wollen, dass sich die Besucher wohl und sicher fühlen, dass sie eine gute Zeit hier haben.

2010 standen Sie mit den Bayern im Champions-League-Finale von Madrid, unterlagen Inter Mailand mit 0:2. Ein schwarzer Tag Ihrer Karriere?

Ja und nein. Natürlich ist es nicht schön, zu verlieren. Inter mit Trainer José Mourinho hat dank Ihrer Erfahrung gewonnen, sie waren abgezockter als wir. Im Rückblick bin ich dankbar, so ein Finale gespielt haben zu dürfen.

Nun hat Inter wieder die Chance auf den Titel – und Sie sind der Final-Botschafter.

Ich glaube nicht an Zufälle (lacht). Die Spielweise der Italiener ist ähnlich wie damals. Sie verteidigen clever, haben nach vorne mit Edin Dzeko und Lautaro Martínez viel Power. Manchester City ist natürlich Favorit, aber ich traue Inter den Titel zu – auch wegen Hakan.

Sie meinen Hakan Çalhanoğlu, den gebürtigen Mannheimer, früher unter anderem beim Hamburger SV und Bayer Leverkusen, aktuell Kapitän der türkischen Nationalmannschaft.

Ja, er könnte der erste Türke werden, der den Henkelpott in den Händen hält. Mir blieb es ja verwehrt, ich war der zweite Türke, der damals die Chance hatte. Yıldıray Baştürk war der erste, 2002 verlor er mit Bayer Leverkusen in Glasgow 1:2 gegen Real Madrid. Ich drücke Hakan und Inter die Daumen. Wir sind befreundet.

Müssen Sie als Finalbotschafter nicht neutral sein?

Ich will, dass das Endspiel ein großes Fest wird. Ilkay Gündogan kenne ich sogar noch länger als Hakan, wir sind immer mal wieder in Kontakt. Aber ich denke da an den türkischen Fußball. Hakan könnte als erster Gewinner ein Role Model, ein Vorbild, werden. Wobei ich am liebsten Bayern München als Finalteilnehmer gehabt hätte – das hat leider nicht geklappt.

Sie arbeiten als Vorstandsmitglied im türkischen Fußballverband, Ihr Zwillingsbruder Halil ist seit März Sportlicher Leiter am Campus des FC Bayern. Wie oft sehen sie sich überhaupt?

Leider nur ein-, zweimal im Jahr. Aber wir sind tagtäglich in Kontakt. Halil arbeitet ja schon seit drei Jahren im Nachwuchsleistungszentrum. Zunächst als Junioren-Trainer und Koordinator für Talente, betreute die Leihspieler der Bayern. Ich freue mich für ihn über diese neue Aufgabe. Er stellt nie sich, sondern immer die Spieler in den Vordergrund. Er sieht immer das ganze Bild und denkt langfristig.

Wann holt Ihr Bruder Sie nach München?

(lacht) Der FC Bayern war mein Kindheitstraum, ich war immer Fan. Aber ich habe eine tolle Aufgabe im türkischen Verband und hoffe, dass ich bei den Wahlen am 22. Juni erneut in den Vorstand berufen werde.