Ex-Bundestrainer Bauermann: Was Deutschland für den WM-Titel braucht

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht vor dem Sprung auf den WM-Thron. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hatte am Freitag das US-Team in Manila mit 113:111 bezwungen und trifft an diesem Sonntag (14.40 Uhr/MagentaSport und ZDF) im Finale auf Serbien. Auf dem Weg dorthin ist das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) als einziges ungeschlagen geblieben. Dirk Bauermann, der beim letzten Basketball-Finale (EM-Silber 2005) um Superstar Dirk Nowitzki an der Seitenlinie coachte, nennt den Einzug ins Endspiel „zu einhundert Prozent verdient“.

Der 65-Jährige sagte dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND): „Im Spiel gegen die USA hat die Mannschaft gewonnen, weil sie den besseren, ansehnlicheren Basketball gespielt hat.“ Gegen die Serben um Trainer-Guru Svetislav Pešić wartet nun „der schwerste Gang im Turnier für die deutsche Nationalmannschaft“, meint er. Der 74 Jahre alte Pesic sei „immer noch einer der besten in Europa“, mit ihm auf der Trainerbank war Deutschland 1993 Heim-Europameister geworden.

Ex-Bundestrainer Bauermann ist begeistert von den jüngsten Auftritten der Serben. „Sie haben sich nach der einzigen Niederlage gegen Italien auf ihre Stärken besonnen“, betonte er. Das Pešić-Team verlor diese Partie in der Zwischenrunde mit 76:78, danach sei es „überragend“ aufgetreten, „besonders im Viertel- und Halbfinale. Litauen und Kanada so deutlich zu schlagen, ist eine besondere Leistung“.

„Es könnte der Zeitpunkt sein, an dem viele verstehen, dass es nicht immer Fußball sein muss, der sich eine Weile schon schwertut.“ Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann

Bauermann macht die Stärken Serbiens in der Defensive aus. Es kommt im Vergleich zum US-Team „eine bissigere und physischere Verteidigung“ auf Dennis Schröder und Co. zu. „Man wird sich jeden Wurf sehr hart verdienen müssen“, so Bauermann. Trotzdem ist aus Deutschland im Finale aus seiner Sicht leichter Favorit. „Wenn es ein intensives Spiel auf Augenhöhe wird, sollten wir uns am Ende mit mehr Talent und mehr offensiven Optionen durchsetzen“, erklärte er: „In meinen Augen haben wir die überragenden Individualisten: nicht nur mit Dennis Schröder, auch Franz Wagner, der wieder rechtzeitig gesund worden ist, und den besten Dreierwerfer mit Andreas Obst.“ Dessen Leistung, gerade im Halbfinale gegen die Amerikaner, bezeichnete der aktuelle DBB-Nachwuchskoordinator als „Weltklasse“.

Erfolgsgaranten für den deutschen Basketball: Trainer Gordon Herbert und Top-Star Dennis Schröder. © Quelle: IMAGO/camera4+

Die Entwicklung des deutschen Basketballs könnte durch den Triumph in Manila einen weiteren Schub bekommen. „Der Finaleinzug ist bereits fantastisch. Aber natürlich hätte der WM-Titel noch mehr Strahlkraft“, sagte Bauermann. Alle Beteiligten, von Vereinen über Ligen bis hin zum Verband, „müssten diesen Triumph aber nutzen“, machte der Ex-Bundestrainer deutlich. Es gehe um „zusätzliche Sponsoren, zusätzliche Trainingszeiten, noch besseren Zugriff auf hervorragende Talente“, so Bauermann: „Es ist zu hoffen, dass die Leistung zudem eine Wirkung auf die mediale Präsenz hat, da ist noch mehr möglich. Es könnte der Zeitpunkt sein, an dem viele verstehen, dass es nicht immer Fußball sein muss, der sich eine Weile schon schwertut.“