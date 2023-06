Offiziell: Kovacic wechselt von Chelsea zu ManCity

154. Deutsches Galopp-Derby

Der Hamburg-Marathon der Galopper: Langer Hamburger das Mittwochabend-Highlight

Es ist das älteste und längste Rennen in der Hansestadt und der „Hamburg-Marathon“ der Galopper: Der „Lange Hamburger“ auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn steigt an diesem Mittwoch.