Applaus und Unterstützung: Fans stehen hinter Bundestrainer Flick

Von Katerstimmung ist am Sonntagvormittag bei hochsommerlichen Temperaturen keine Spur. Rund 3500 Tickets wurden verteilt, gut 2300 Fans sind tatsächlich auf den Trainingsplatz an der Wolfsburger Arena gekommen, um mentale Aufbauhilfe zu leisten. Das 1:4 der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan steckt den Spielern, aber vor allem Bundestrainer Hansi Flick noch in den Knochen. Doch die vom Deutschen-Fußball Bund (DFB) vermeintlich unglücklich angesetzte öffentliche Regenerationseinheit am Tag nach dem ersten Test der EM-Saison beweist: Viele Anhänger stehen hinter Flick und Co. - trotz der dritten Pleite in Folge (das gab es zuletzt 1985).

„Ich glaube, der Hansi sitzt gegen Frankreich noch auf der Bank, ich hoffe es auch“, meint Sandra Löffel (43). Abhängig vom Spiel am Dienstag (21 Uhr, RTL) gegen den Vizeweltmeister sei dann die Weiterbeschäftigung des 58-Jährigen zu bewerten, sagt sie. Grundsätzlich vertraue sie dem Bundestrainer. So sieht das auch Tobias Rapp (40), der die Niederlage gegen Japan tags zuvor im Stadion gesehen hatte. „Natürlich sah das nicht gut aus, wir hatten alle gehofft, es kommt der Umschwung“, sagt Rapp, meint aber, es könne nicht allein an Flick festgemacht werden, dass es nicht läuft. „Vielleicht stimmt beim Trainer nicht alles, aber vor allem muss die Mannschaft Herz zeigen, einer muss mal vorweg gehen und den Mund aufmachen“, meint er. Ein wenig Kritik, aber doch eher leise, äußert Benni Schmieder (47): „Es gibt keine Alternativen zu Flick, aber wenn keine Reaktion kommt und die Mannschaft gegen Frankreich 0:4 oder so verliert, muss man schon fragen, wie es weitergeht.“

Sowohl Flick als auch die Spieler erlebten am Sonntagmorgen insgesamt überraschend viel Zuspruch. DFB-Sportdirektor Rudi Völler sprach einige einleitende Worte: „Wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt.“ Dennoch sei es in dieser Situation „selbstverständlich, dass wir mit allen Spielern und allen Trainer hier sind und uns stellen“. Rund 20 Minuten schreiben Thomas Müller, Leroy Sané und Co. fleißig Autogramme und stehen für Selfies bereit. Es gibt Applaus, sogar „Müller, Müller“-Rufe sind von den - vornehmlich jungen - Zuschauerinnen und Zuschauern zu hören. Co-Trainer Marcus Sorg verteilt derweil Bälle an die Kleinsten. Flick lässt sich wenig von der Kritik anmerken, wird zu vielen Unterschriften und Fotos aufgefordert; fehlende Unterstützung sieht anders aus.

Waren bei den Fans gefragt: Manager Rudi Völler und Routinier Thomas Müller. © Quelle: IMAGO/Kirchner-Media

Direkt nach dem Abpfiff gegen Japan war die Stimmung allerdings eine andere. Nach der Enttäuschung statt des erhofften Stimmungsaufhellers waren laute Pfiffe zu hören. Die treuen Fans waren zuvor lange geduldig, hatten Flicks Team lautstark unterstützt, vom Aufwärmen bis kurz nach der Halbzeitpause. Da hatte es beim Wiedersehen mit den Japanern bereits 2:1 für den WM-Schreck gestanden: „Jetzt erst recht!“, hatte auf einem Banner gestanden. Die Zeichen der Zeit erkannten die Anhänger der DFB-Elf also genau – doch die Akteure auf dem Rasen schienen gehemmt vom Druck, der auf ihnen lastete.

Während die Stammspieler am Sonntag nur eine Laufeinheit absolvieren, schwitzen die Ersatztorhüter Kevin Trapp und Oliver Baumann und bestritten wie die am Samstag eingewechselten und nicht zum Einsatz gekommenen Spieler eine reguläre Trainingseinheit.

Völler vermeidet Bekenntnis zu Flick

Das Ende der Ära Flick ist weiter nicht ausgeschlossen. Manager Völler vermied nach der Pleite ein Bekenntnis zum DFB-Coach. „Ich würde vorschlagen, dass wir uns nach so einer Niederlage alle ein bisschen sammeln“, sagte Völler. Flick selbst trat vor die TV-Kameras und meinte: „Ich finde, wir machen das gut und ich bin auch der richtige Trainer.“