WM-Quali: Wales gegen Ukraine live im TV und im Livestream sehen – so geht's

Live im TV und im Online-Stream: So seht ihr das WM-Qualifikations-Spiel zwischen Wales und der Ukraine. Die ukrainische Nationalmannschaft will inmitten des russischen Angriffkriegs mit der Qualifikation für das Turnier in Katar ein Zeichen setzen. Doch auch Wales um Gareth Bale träumt von der WM.