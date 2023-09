DFB nimmt Kontakt zu Nagelsmann-Berater auf

Nach einem Spiel als Interimsteamchef ist Rudi Völler wieder in seine Tätigkeit als DFB-Sportdirektor gerückt. Oberste Priorität hat dabei die Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Bundestrainer Hansi Flick. Viel Zeit hat der 63-Jährige dabei allerdings nicht, schon am 9. Oktober bricht der DFB-Tross in die USA auf. „Unser ganz klares Ziel ist, dass wir das in den nächsten dreieinhalb Wochen schaffen. Und ich bin optimistisch, dass wir das auch hinbekommen“, so der DFB-Manager. Nun hat Völler einem Bericht der Bild zufolge erstmals Kontakt mit Volker Struth, Berater von dem als Top-Kandidat gehandelten Julian Nagelsmann, aufgenommen.

Demnach würden die Gespräche über die Finanzen nun beginnen. Doch auch der FC Bayern, bei dem Nagelsmann nach seiner Entlassung im März noch bis 2026 unter Vertrag steht, müsste einem Wechsel zustimmen. Allerdings hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits signalisiert, dass man dem DFB wohl keine Steine in den Weg legen würde, sollte man sich auf Nagelsmann als neuen Bundestrainer festlegen: „Ich bin ziemlich sicher, am FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern.“ Zwar würde der Rekordmeister laut Bild wohl auf eine Ablöse verzichten, stattdessen solle der DFB für die noch ausstehenden Gehaltsforderungen Nagelsmanns aufkommen. Außerdem könnte ein Ablöse-Länderspiel zwischen den Münchenern und der deutschen Nationalmannschaft Teil des Deals sein.

Nach dem 1:4-Debakel des DFB-Teams gegen Japan hatte sich der Verband von Flick getrennt. Seitdem wurden zahlreiche Kandidaten, darunter unteranderem Louis van Gaal, Felix Magath oder Matthias Sammer mit dem Posten in Verbindung gebracht. Als Favorit allerdings gilt Nagelsmann. Beim Testspiel-Sieg gegen Frankreich (2:1) am Dienstag hatten Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner an der Seitenlinie gestanden. Nach dem Sieg forderten viele, dass „Tante Käthe“ weitermachen solle, doch für den ehemaligen Bundesliga-Manager war es „eine einmalige Sache“, wie er unmissverständlich klar machte.