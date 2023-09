Bericht: Bayern nennt Bedingungen für Nagelsmann-Wechsel zum DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat beim FC Bayern offenbar bereits die Bedingungen für eine Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer ausgelotet. Nach Angaben der Bild haben die DFB-Entscheider um Hans-Joachim Watzke dabei positive Signale aus München erhalten und müssten im Falle eines Engagements des Coaches keine Ablöse an den deutschen Rekordmeister zahlen. Nagelsmann war beim FCB im vergangenen März überraschend von seinen Aufgaben entbunden und durch Thomas Tuchel ersetzt worden. Sein Vertrag bei den Bayern ist allerdings noch bis 2026 befristet.

Uli Hoeneß: „Am FC Bayern würde das nicht scheitern“

Nach Bild-Angaben würden die Münchner lediglich zwei Bedingungen für eine Verpflichtung des Trainers durch den DFB stellen. So müsste der Verband seine Zusage für ein Ablöse-Länderspiel einlösen, das bereits beim Wechsel des am Sonntag als Bundestrainer geschassten Hansi Flick vereinbart worden war. Zudem müsste der DFB für die gesamten noch ausstehenden Gehaltsforderungen Nagelsmanns aufkommen. Geschätzt beläuft sich diese Summe bis zum Vertragsende 2026 aus insgesamt bis zu 20 Millionen Euro.

Am Dienstagabend meldete sich FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der Causa zu Wort: „Ich bin ziemlich sicher – habe das jetzt aber nicht abgestimmt mit unseren Leuten – am FC Bayern würde das sicherlich nicht scheitern“, sagte der Aufsichtsrat am Rande der Enthüllung eines Denkmals für Gerd Müller vor der Münchner Allianz Arena. Hoeneß wurde zuvor gefragt, ob der FCB die Freigabe erteilen würde.

Bundestrainer-Suche: DFB unter Druck

Ob Nagelsmann überhaupt Interesse an der Flick-Nachfolge hätte, ist derweil offen. Beim DFB soll der 36-Jährige, für den die Bayern im Sommer 2021 rund 20 Millionen Euro an Ablöse an RB Leipzig überwiesen, der Top-Favorit auf den Posten des Bundestrainers sein. Als Übergangslösung wird am Dienstagabend im Testspiel in Dortmund gegen Frankreich Sportdirektor Rudi Völler auf der Bank sitzen. Als Dauerlösung steht der einstige Teamchef jedoch nicht zur Verfügung. Klar ist: Die Zeit bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer drängt. In rund neun Monaten beginnt die Heim-Europameisterschaft.