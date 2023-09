Neuendorf weicht Nagelsmann-Frage aus – Watzke nimmt Stellung

Lewandowski und Co. enttäuschten zuletzt

EM-Qualifikation in Gefahr: Polen trennt sich von Nationaltrainer Santos

In Europa ist nicht nur der Nationaltrainer-Posten von Deutschland aktuell vakant – seit Mittwochabend ist es auch der in Polen. Fernando Santos muss seinen Posten nach schwachen Auftritten in der EM-Qualifikation räumen.