Flick-Nachfolger: DFB-Sportdirektor Völler beschreibt Anforderungsprofil

Nach der Freistellung von Hansi Flick hat sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler zur Nachfolger-Suche und dem Anforderungsprofil für den neuen Bundestrainer geäußert. Im Anschluss an das Testspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich, bei dem Völler gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner selbst die sportliche Verantwortung übernimmt, sei es die „dringlichste Aufgabe“, einen neuen Chefcoach zu verpflichten, erklärte der 63-Jährige. Einen genauen zeitlichen Rahmen benannte er nicht.

Dafür wurde Völler hinsichtlich der Erwartungen an den neuen Mann deutlich. Dieser solle die Mannschaft kurzfristige „neu ausrichten und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereiten, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen“. Der Sportdirektor, der die Nationalmannschaft von 2000 bis 2004 selbst als Teamchef betreute, betonte weiter, dass es für den künftigen Bundestrainer darum gehe „die Nationalmannschaft langfristig wieder auf das Niveau zu heben, das man von ihr kennt und auch erwartet.“

Eine Dauerlösung mit Völler auf der Bank scheint jedoch ausgeschlossen. Nach Angaben der Bild ist Julian Nagelsmann der Favorit auf den Job. Der 36-Jährige war bis zu seiner überraschenden Entlassung im vergangenen März Trainer des FC Bayern und ist nach seiner Freistellung noch bis 2026 an den Klub gebunden. Folge: Der DFB müsste im Falle einer Verpflichtung Nagelsmanns eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister überweisen.

Als weitere Kandidaten wurden zuletzt BVB-Berater Matthias Sammer und der ehemalige Frankfurter Bundesliga-Coach Oliver Glasner genannt. Die Wunschlösung wäre wohl Jürgen Klopp, der aufgrund eines bis 2026 datierten Vertrages beim FC Liverpool nicht zu bekommen sein wird. Egal, auf wen die Wahl fällt: Dem neuen Mann würden ab heute neun Monate Zeit bleiben, um die Nationalmannschaft wieder in die Spur zu bringen und anschließend erfolgreich durch die Europameisterschaft im eigenen Land zu führen.

Flick traute man dies beim DFB nicht mehr zu. Zu ernüchternd waren die vergangenen Monate verlaufen. Von den vergangenen 17 Länderspielen wurden lediglich vier gewonnen. Während dieser Serie blamierte sich die deutsche Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Katar mit dem Aus in der Vorrunde. Im vergangenen Juni hatte es dann freudlose Auftritte gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) gegeben. Durch das blamables 1:4 am vergangenen Samstag gegen Japan wurde die Krise weiter verschärft.

Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler

„Hansi Flick hat sich aufgerieben in den zurückliegenden Monaten, er hat gemeinsam mit seinem Trainerteam alles gegeben, um nach dem Ausscheiden bei der WM in Katar die Wende zum Positiven zu schaffen. Leider müssen wir heute feststellen, dass es nicht gelungen ist. Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen“, sagte Völler und bedauerte die Trennung: Doch jetzt müssen wir verantwortlich handeln, müssen wir etwas verändern, um bei der Europameisterschaft im eigenen Land die anspruchsvolle und ambitionierte Gastgeber-Rolle spielen zu können, die wir uns alle erhoffen. Das ist es, was die Fans in Deutschland zu Recht von uns erwarten.“

Nach der Partie gegen Frankreich geht es für die Nationalmannschaft im Oktober mit der USA-Reise weiter. Dort stehen Begegnungen gegen die Gastgeber und Mexiko an.