Nach Denkpause: Süle kehrt wohl in DFB-Kader zurück

Am Donnerstag nominiert Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die anstehenden Länderspiele der DFB-Auswahl. Mit dabei wird dann offenbar wieder Innenverteidiger Niklas Süle sein. Der Defensivspieler von Borussia Dortmund soll einem Bericht der Bild zufolge zum Aufgebot von Flick zählen. Bei der zurückliegenden Länderspielphase hatte der DFB-Coach noch auf Süle verzichtet und sich stattdessen für Malick Thiaw (AC Mailand), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Emre Can (beide BVB), Thilo Kehrer (West Ham) und Matthias Ginter (SC Freiburg) entschieden. Das deutsche Team blieb gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) sieglos.

Die Denkpause für Süle im Juni hatte Flick mit durchwachsenen Leistungen des Defensivspielers der Westfalen begründet. „Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht“, hatte der Bundestrainer gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt und ergänzte: „Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt.“ Süle selbst war indes davon überzeugt gewesen, eine Nominierung verdient gehabt zu haben, wie er im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten erklärte. „Drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin, und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett“, sagte der 27-Jährige.

Nun scheint Flick wieder auf die Dienste Süles in der Abwehrzentrale setzen zu wollen. Für die deutsche Mannschaft steht am 9. September in Wolfsburg ein Kräftemessen mit Japan an, gegen die es bei der WM 2022 in Katar die bittere 1:2-Pleite zum Auftakt gegeben hatte. Drei Tage später geht es für die kriselnde DFB-Elf in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.