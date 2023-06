Flick unter Druck, aber sicher im Sattel: Wie lang hält der Rückhalt der DFB-Bosse?

Plötzlich wird aus einem belanglosen Testspiel ein ganz wichtiges, richtungsweisendes Match – vor allem für den Bundestrainer. Ganz Fußball-Deutschland stellt sich die Frage: Wie sehr wird der Stuhl von Hansi Flick tatsächlich wackeln, sollten nach dem enttäuschenden 3:3 gegen die Ukraine auch die Partien an diesem Freitag (20.45 Uhr, ARD) in Warschau gegen Polen und am Dienstag gegen Kolumbien (20.45 Uhr, RTL) in die Hose gehen?

Fakt ist: Auch im Jubiläumsspiel am Montag zeigte die DFB-Elf teils unfassbare Schwächen in der Defensive, verfiel nach der frühen Führung in altbekannte Muster, machte individuelle Fehler. Flick lag mit seiner Systemumstellung auf Dreierkette daneben, einige Personalentscheidungen (Kai Havertz und Jamal Musiala zunächst auf der Bank, Niclas Füllkrug zur Pause ausgewechselt) sorgten für Kopfschütteln. Die kritischen Stimmen – nicht nur unter den Experten – wurden in den vergangenen Tagen lauter.

Fakt ist auch, dass Flick (noch) den absoluten Rückhalt der DFB-Bosse genießt. Präsident Bernd Neuendorf setzte sich bereits nach dem WM-Debakel für einen Verbleib des Coaches ein, meinte: „Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er die Herausforderung, die EM im eigenen Land sportlich erfolgreich zu gestalten, mit seinem Team meistern wird.“

Von Sportdirektor Rudi Völler gab es erst am Mittwoch eine Jobgarantie. Bei Hit Radio FFH antwortete er auf die Frage, ob Flick im Amt bleibe: „Ja, natürlich. Hansi ist ein absoluter Toptrainer, der alles dafür tut, dass wir in den nächsten Spielen die Begeisterung zurückholen nach Deutschland.“ Zur aufkommenden Kritik meinte Völler: „Man muss das ernst nehmen, klar, aber man darf es auch nicht überbewerten.“ Flick trage „die Hypothek“ vom Vorrunden-Aus in Katar mit sich herum, habe aber zuvor und auch schon beim FC Bayern gezeigt, „welch toller Trainer er ist. Er macht sich jeden Tag Gedanken, wie wir ein paar Dinge verbessern können.“

DFB-Team: Flick muss bis zur EM 2024 eine Achse finden

Auch intern ist zu hören, dass der Bundestrainer nach wie vor mit vollem Engagement bei der Sache ist, alles kritisch hinterfragt, von seinen Mitarbeitern extrem viel verlangt.

Bedenklich bleibt, dass es Flick noch nicht gelungen ist, eine Achse zu bilden, die sich in den Tests bis zum Start der Heim-EM einspielen kann. Zudem soll er zunehmend dünnhäutig wirken. Die öffentlichen und medialen Zweifel gefallen ihm gar nicht, das lässt er auch sein Umfeld spüren. Flick würde sich wünschen, dass alle gemeinsam auf das große Ziel und den großen Traum vom EM-Titel im eigenen Land hinarbeiten und dabei an einem Strang ziehen. Vor allem will er mit aller Macht verhindern, dass sich innerhalb des Kaders Unzufriedenheit breitmacht oder es Grüppchenbildung und Grabenkämpfe gibt wie beispielsweise bei der WM 2018. Deshalb gibt es bei jeder Maßnahme auch Teamabende und Freizeit, die die Spieler selbst gestalten können. Am Dienstag ging die Mannschaft zum Bowling, schaute am Samstag auf einer Großbildleinwand das Champions-League-Finale samt Barbecue. Möglicherweise will oder wird er in den kommenden Monaten versuchen, eine Art Wagenburgmentalität aufzubauen, nach dem Motto „Wir gegen die“ oder gar „Wir gegen alle!“.

Sein engster Vertrauter dabei ist sein Assistent Danny Röhl, den er von Bayern mit zum DFB brachte und der viele Aufgaben übernimmt, oft die Trainingseinheiten leitet. Flick will sich von seinem Weg nicht abbringen lassen, sagt: „Wir haben einen klaren Plan, was das Ganze betrifft, den werden wir weiterhin durchziehen.“

Ernsthafte Alternativen zum DFB-Coach wären ohnehin kaum auf dem Markt: Jürgen Klopp krempelt den FC Liverpool gerade um und will zurück auf Europas Vereinsthron, gleiches gilt für Thomas Tuchel beim FC Bayern. Einzig Julian Nagelsmann, der kurioserweise 2021 in München auf Flick folgte, stünde zur Verfügung – noch. Denn vieles deutet darauf hin, dass er bei Paris Saint-Germain unterschreiben könnte. So oder so: Flick helfen aktuell nur überzeugende Siege.