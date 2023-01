﻿Florian Wirtz greift nach Kreuzbandriss wieder an: „Diese Reha war großer Luxus“

Vor exakt 313 Tagen muss Florian Wirtz den größten Rückschlag in seiner noch jungen Karriere wegstecken. Das große Offensivtalent von Bayer Leverkusen reißt sich das vordere Kreuzband im linken Knie. Über zehn Monate später gibt der 19-Jährige sein Bundesliga-Comeback im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN). Und das in einer blendenden Verfassung.

„Florian ist weiterhin auf einem sehr guten Weg. Alle Beteiligten haben in den vergangenen Monaten ihr Bestes gegeben. Uns haben die ersten Einsätze in den Testspielen beruhigt, weil man gesehen hat, dass er die Belastung gut wegsteckt und keine Angst hat“, sagt Vater Hans-Joachim Wirtz, der gleichzeitig als Berater die Karriere seines Sohnes begleitet, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Dem DFB-Talent wurde bei der Operation in Innsbruck eine Kombinationsstabilisation im linken Knie eingesetzt. „Statistisch gesehen gibt es dadurch zwar keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass das Band wieder reißt. Aber an einem operierten Knie ist durch den Verlust der kompletten Mechanik des vorderen Kreuzbandes die Gefahr für Verletzungen am Knorpel oder Meniskus grundsätzlich etwas höher“, erklärt Bayer-Vereinsarzt Dr. Philipp Ehrenstein im RND-Gespräch.

„Unglaublich traurig“ nach Kreuzbandriss

Der Moment im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am 13. März vergangenen Jahres war nicht nur für die Werkself und die Familie Wirtz ein großer Schock. Auch den Offensivspieler selbst nahm die Diagnose mit. „Er war unglaublich traurig und wirkte mitgenommen in den ersten Tagen“, erinnert sich sein Vater: „Ich hatte aber den Eindruck, dass er nach der Operation direkt den Tag herbeigesehnt hat, an dem er wieder Fußball spielen kann.“

Wirtz zeigte sich nur einen Monat nach dem operativen Eingriff in Österreich im Fitnessraum der Bayarena. „Ich arbeite jeden Tag hart an meinem Comeback“, schrieb er damals via Instagram. Der Nationalspieler verpasste keine Rehastunde, absolvierte on top sogar noch einige Extraeinheiten. „Wir haben die Zeit sehr intensiv genutzt, um Florians Körper noch besser auf den Profifußball vorzubereiten. In einer Reha hat man die große Chance, die Spieler körperlich einen Schritt voranzubringen“, sagt Dr. Ehrenstein: „Wir hatten durch die Pause nicht den Druck der Alltagsbelastung und haben dadurch einen Monat gewonnen. Florian ist bei 110 Prozent, sein Körper in einer besseren Verfassung als vor dem Kreuzbandriss. Aus medizinischer Sicht war diese Reha großer Luxus.“

Zudem genoss der 19-Jährige die Nähe zur Heimat, verbrachte viel Zeit mit der Familie und Freunden. Im Mai durfte das Offensivtalent erstmals wieder das Knie belasten, im Juni belohnte ihn Bayer mit einem Vertrag bis 2027. In der Sommerpause durfte sich auch Wirtz eine kleine Auszeit gönnen. Er verreiste erst nach Sardinien, einen Monat später dann nach Ibiza – die Rückkehr auf den Platz immer im Hinterkopf.

Ende August zeigte sich Wirtz zusammen mit Rehatrainer Carsten Rademacher wieder auf dem Platz, absolvierte eine leichte Einheit mit Ball. Woche für Woche steigerte der gebürtige Brauweiler die Belastung und nahm noch im Oktober am Mannschaftstraining teil.

WM 2022 kam für Wirtz zu früh

Dass es nach der Rückkehr ins Teamtraining Gerüchte über eine mögliche Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar gab, bezeichnet Papa Wirtz im Nachgang als „unpassend“. Die WM hätte aus seiner Sicht nicht in das Comebackprogramm gepasst. „Florian hatte noch kein Spiel absolviert und war noch lange nicht wieder auf seinem alten Level. Es war nicht die richtige Zeit, um in Katar mit dabei zu sein. Wenn man an so einem Turnier teilnimmt, dann wird man in den Fokus gerückt und es wird viel erwartet. Das ist Florian zum Glück erspart geblieben“, sagt Papa Wirtz.

Statt mit der DFB-Elf nach Katar reiste Wirtz mit dem Bundesligisten in die USA und absolvierte das komplette Programm mit seinen Teamkollegen auf der US-Tour. „Diese Phase tat ihm einfach unglaublich gut. Er konnte an der Feinjustierung arbeiten und weiter richtig intensiv trainieren“, sagt der Vater des 19-Jährigen. Und die Rückkehr in den Spielmodus rückte dadurch wieder ein Stück näher. Nach einem kurzen privaten Abstecher in Richtung Mailand feierte Wirtz sein Comeback 272 Tage nach dem Kreuzbandriss. „Ich bin so glücklich über meine ersten Minuten“, kommentierte er seinen Auftritt im Testspiel bei den Glasgow Rangers.

Wer das DFB-Talent in den Testspielen gegen den FC Venedig und den FC Kopenhagen beobachtete, sah schon wieder fast den Spielertypen, den man besonders unterm Bayerkreuz über zehn Monate lang vermisst hat – einen Sprinter, Dribbler und Vorlagengeber, der den Unterschied ausmachen kann. „Man muss an dieser Stelle auch seinen Trainer Xabi Alonso loben. Er hat immer gut aufgepasst und Florian nie überbelastet. Das Zusammenspiel klappt perfekt zwischen Florian und dem Trainer“, sagte Papa Wirtz, der die Arbeit des früheren spanischen Topstars als „sehr sympathisch“ beschreibt.

Langer Verbleib in Leverkusen geplant

Während Alonso mit seinen Einsätzen für den FC Liverpool, Real Madrid und FC Bayern eine Weltkarriere hingelegt hat, liegt genau so etwas noch vor dem 19 Jahre alten Leverkusen-Profi. Für Alonso folgte erst mit 23 Jahren der Schritt zu den Reds in die Premier League. Wie der Plan bei Wirtz aussieht? „Florian besitzt noch einen langfristigen Vertrag bei Bayer Leverkusen. Wir sind daran interessiert, möglichst viel von dieser Laufzeit zu erfüllen“, sagt der Berater über seinen Sohn.

Dass die Werkself im kommenden Sommer bei einer möglichen verpassten Qualifikation der internationalen Wettbewerbe mit einem Abgang ihres größten Talents rechnen muss, ist keineswegs eingeplant. „Das Interesse von anderen Klubs wird bestimmt wieder zunehmen. Aber für uns hat der Ausgang dieser Saison keine große Bedeutung“, betont der Vater: „Es ist erstmal wichtig, dass Florian die ersten Spiele in der Bundesliga gut übersteht. Die Liga ist knallhart, die ersten drei, vier Spiele werden für ihn eine große Herausforderung. Wir wissen alle, dass die Schonzeit jetzt endgültig vorbei ist.“

Mit dem rheinischen Derby gegen Gladbach beginnt für Wirtz an diesem Sonntag genau diese wichtige Phase. Wirtz hat es allen in den vergangenen Wochen gezeigt. „Ich bin bereit für die Bundesliga“, schreibt er und verschwendet keine Gedanken mehr an die schlimme Diagnose im März 2022. Und Teamarzt Dr. Ehrenstein ist überzeugt: „Florian verfügt aktuell über eine sehr gute Leistungsfähigkeit.“

Man müsse jetzt genau beobachten, wie widerstandsfähig sein Körper auf eine Ermüdung reagiere. Dabei stehe die medizinische Abteilung in einem engen Austausch mit dem Trainerteam. Das Programm in den nächsten Wochen ist hart. Neun Spiele stehen bis zum 26. Februar an. „Wir müssen nach den ersten Wochen der Vollbelastung schauen, wo wir die Belastung möglicherweise reduzieren können“, sagt Dr. Ehrenstein über den weiteren Plan mit dem Bayer-Juwel.