Wirtz wechselt Trikotnummer - Leverkusen bietet Umtauschaktion an

Nach dem Wechsel von Kerem Demirbay zu Galatasaray Istanbul erhält Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen seine Wunsch-Rückennummer. Statt wie bisher mit der „27″ auf dem Trikot aufzulaufen, trägt der Nationalspieler ab sofort die „10″. In den vergangenen vier Spielzeiten war diese von Demirbay belegt gewesen. Für Wirtz ist es das erst Mal in seiner Profikarriere, dass er mit der prestigeträchtigen Nummer auf dem Hemd aufläuft. Zuletzt hatte die „10″ sein Trikot im Dezember 2019 geziert. Damals war der heute 20-Jährige noch für die U17 des 1. FC Köln aufgelaufen.

Leverkusen bietet seinen Fans nach dem kurzfristigen Nummern-Wechsel eine Umtauschaktion an. Trikots, die in der Saison 2023/24 mit dem alten Flock von Wirtz gekauft wurden, können bis einschließlich 31. August kostenfrei umgetauscht werden. Dies ist persönlich oder per Post möglich. Die zurückgegebenen Hemden spendet der Klub an die Organisation STARS4KIDS.

Wirtz ist auch in der kommenden Saison einer der großen Bayer-Hoffnungsträger. Nach überstandenem Kreuzbandriss war der offensive Mittelfeldspieler in der zweiten Hälfte der vergangenen Spielzeit zurückgekehrt. In 25 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen ihm zwölf Tor-Beteiligungen (vier Treffer, acht Vorlagen). Auch Bundestrainer Hansi Flick dürfte mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr fest mit dem Youngster planen.