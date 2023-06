Folgt Voss-Tecklenburg auf Flick? Das sagt die Frauen-Bundestrainerin

Bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft steht im kommenden Monat die WM in Australien und Neuseeland an. Die Hoffnung ist groß, das das Team für einen Lichtblick in der aktuellen dunklen Zeit im DFB sorgt. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg macht bis dato einen guten Job und peilt mit ihrem Team den Titelgewinn an. Geht´s danach für die 55-Jährige mit einem Job bei den Männern weiter?

„Für mich ist das kein Thema. Ich habe einen großartigen Job. Trotzdem ist es schön, wenn man diesbezüglich thematisiert wird“, sagte Voss-Tecklenburg in einem Sky-Interview angesprochen auf die Frage, ob sie sich aktuell als mögliche Nachfolgerin von Männer-Bundestrainer Hansi Flick sieht. Flick war nach zuletzt vier Testspielen ohne Sieg stark in die Kritik geraten. Kollegin Voss-Tecklenburg bereitet derzeit die deutschen Fußballerinnen auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor.

Voss-Tecklenburg will Titel mit DFB-Frauen holen

Und dort setzt die Bundestrainerin nach Platz zwei bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr auf den großen Coup. „Wir wollen den Titel holen“, sagte sie, obschon die Konkurrenz groß sei. Es gebe „neun bis zehn Mannschaften, die die Qualität haben“, Weltmeister zu werden. Titelverteidiger sind die USA.