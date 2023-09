Sainz schnappt sich Singapur-Pole – Debakel für Verstappen

Carlos Sainz hat sich die Pole Position für das Nachtspektakel der Formel 1 in Singapur gesichert. Der Spanier verwies am Samstag in einer packenden Qualifikation mit dem völlig überraschenden vorzeitigen Scheitern von Spitzenreiter Max Verstappen den Mercedes-Piloten George Russell auf Platz zwei. Dritter wurde Sainz‘ Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc vor Lando Norris im McLaren. Für Sainz ist es die fünfte Pole seiner Karriere und die zweite nacheinander.

In die Top Ten der Startaufstellung an diesem Sonntag (14 Uhr/Sky) schaffte es auch Nico Hülkenberg. Der gebürtige Emmericher belegte im Haas den neunten Platz.

Debakel für Verstappen – Stroll trotz heftigen Crashs okay

Verstappen verpasste auf dem Marina Bay Street Circuit als Elfter den Einzug in den letzten Zeitabschnitt. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist schockierend zu erleben“, funkte Verstappen an die Box. Dem zweimaligen Weltmeister, der noch nie in Singapur gewann, fehlten sieben Tausendstelsekunden auf Neuling Liam Lawson, der im Alpha Tauri erneut für den noch verletzten Daniel Ricciardo antrat. Auch Verstappens Teamkollege Sergio Pérez schied im zweiten K.o.-Abschnitt aus. Zuletzt hatten beide in Russland 2018 den Einzug in die Top Ten verpasst.

Nach einem schweren Unfall des kanadischen Aston-Martin-Piloten Lance Stroll hatte das Qualifying für rund eine halbe Stunde unterbrochen werden müssen. Er sei okay, hatte er noch aus dem Auto an sein Team gefunkt.