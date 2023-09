Ferrari-Party beim Heimspiel: Sainz holt Pole-Position in Monza

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Monza gesichert. Der Spanier verwies am Samstag in 1:20,294 Minuten unter dem lautstarken Jubel der Scuderia-Fans hauchdünn Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (+0,013 Sekunden) auf den zweiten Platz. Für Sainz war es die erste Pole in dieser Saison und die vierte seiner Karriere insgesamt. Als Dritter in den Grand Prix von Italien vor den heimischen Fans startet am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc (+0,067 Sekunden).

Vor dem 14. Saisonrennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nördlich von Mailand führt Verstappen mit riesigem Abstand die WM-Wertung an. Der Niederländer hat schon 138 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez.

Hülkenberg verpasst Top Ten

Der deutsche Haas-Pilot Nico Hülkenberg war in der Qualifikation vorzeitig ausgeschieden. Der Rheinländer verpasste am Samstag in Monza als 13. die dritte und entscheidende K.o.-Runde. Zum dritten Mal nacheinander schaffte es Hülkenberg damit bei der Startplatzjagd nicht unter die Top Ten.

