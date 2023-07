Fünf Thesen mit Norbert Haug: Hamilton-Vorschlag „klassisches Eigentor“

Neun Rennen, sieben Siege: Max Verstappen deklassiert die Konkurrenz in seinem Red Bull Wochenende für Wochenende – zum großen Unmut von Lewis Hamilton. Vor dem Großen Preis von Österreich, den abermals Verstappen gewann, hatte der einstige Formel-1-Dominator eine Regeländerung angeregt, um die nunmehr zwei Jahre andauernde Überlegenheit des Red-Bull-Teams einzubremsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hamiltons Vorschlag: Der Automobil-Weltverband FIA sollte einen „Zeitpunkt festlegen, an dem jeder mit der Entwicklung des nächstjährigen Autos beginnen darf“. Als Starttermin warf der Mercedes-Pilot den 1. August in den Raum. Dass es aktuell keine Vorgaben gibt und Red Bull aufgrund des großen Erfolgs schon früh viel Zeit ins Auto für das kommende Jahr investieren kann, führe dem Mercedes-Piloten zufolge zu uneinholbarer Dominanz.

Hat Hamilton recht? Das Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) hat dem ehemaligen Mercedes-Motorsport-Chef Norbert Haug auch in diesem Monat fünf Thesen vorgelegt. So äußert sich der 70-Jährige, der die Karrieren der jeweils siebenmaligen (Rekord-)Weltmeister Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitete, beide ab dem Juniorenalter gefördert und mit ihnen als Sportchef erfolgreich gearbeitet hat, zum Vorschlag seines Ex-Schützlings und auch zu den starken Leistungen des deutschen Haas-Piloten Nico Hülkenberg.

These eins: Lewis Hamilton hat recht. Die Formel 1 muss Maßnahmen treffen, dass ein Team nicht so ermüdend dominant werden und bleiben kann wie aktuell Red Bull.

Haug: „Mit dieser Meinung kann ich keineswegs dienen – ganz im Gegenteil. Ich habe von dieser Aussage gelesen. Wenn sie so gemacht wurde, war Lewis womöglich wegen nicht konkurrenzfähiger Leistungen überfrustriert. Ein Fahrer im aktuellen Formel-1-Feld, der das nicht anregen oder gar fordern sollte, ist nach meiner Einschätzung Lewis Hamilton. Wer jahrein, jahraus alle Gegner, auch dank überlegenem Motor und Fahrzeug und bester Teamleistung nach allen Regeln der Kunst verblasen hat, sollte nicht so eine unpassende Diskussion anschieben. Im Fußball wäre das ein klassisches Eigentor, dazu braucht es keine Überprüfung im Videokeller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Formel 1 ist aktuell nach dem letzten Grand Prix bereits höchst bedenklich darin, ein unsägliches Strecken­begrenzungs­chaos zu kreieren, bei dem Rennergebnisse erst in der Nacht nach dem Rennen feststehen. Eine ‚Balance of Performance‘, also ein Ausgleich der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge würde die Königsklasse zur Farce machen. Aber das wird sicher noch passieren.“

These zwei: Sergio Perez muss in der Red-Bull-Rakete eigentlich immer mindestens Zweiter werden und darf sich nicht wundern, wenn er bald ersetzt wird.

Haug: „Mit gleichem Material hinter Max Verstappen stets Zweiter zu werden, ist augenblicklich womöglich nicht vielen Fahrern im Feld zuzutrauen. Vielleicht sogar – wer weiß – momentan überhaupt keinem. Es gab immer wieder Phasen in der Formel 1 mit Überfliegern, die alle Gegner in den Schatten stellten: Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton und früher vielleicht Gilles Villeneuve vom reinen Talent her. Es sieht so aus, als sei Max Verstappen einer von dieser raren Sorte. Hinter ihm bei jedem seiner Dauersiege stets Zweiter zu werden, ist eine Aufgabe, die sich, wenn überhaupt, nur ganz unwesentlich von Verstappens unterscheiden und in der Praxis dann so nie so stattfinden würde: Wenn einer Verstappen-like ist, dann gewinnt er auch ähnlich häufig wie dieser. Wer das wohl augenblicklich wäre? Ich kann das so wenig wie alle anderen mit seriösem Blick auf die Situation mit Bestimmtheit sagen.“

These drei: Das DRS-System ist zu übermächtig und zerstört sämtliche Spannung.

Haug: „Ich war nie ein Freund von DRS und schon gar nicht von seinem Namen ‚Drag Reduction System‘. Der ehrliche Begriff wäre OHD wie ‚Overtaking Helping Device‘.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber wenn es hilft, die Rennen spannender zu machen – bitte schön. Für mich funktioniert ein eindrücklicher Überholvorgang wie jener von Mika Häkkinen beim Großen Preis von Belgien im Jahr 2000. Hätte Mika damals auf seinem Weg zum Sieg Michael Schumacher auf der langen Kemmel-Geraden dank Drag Reduction System, also dank ‚Luftwiderstands­verringerungs­system‘ überholt, würde heute kein Mensch mehr von dem sprechen, was seither die Mutter aller Überhol­vorgänge ist und jedem Motorsportfreund so bekannt wie jedem Rennfahrer – ob Profi oder Nachwuchs.“

These vier: Nico Hülkenberg hält die deutsche Fahne aktuell ganz ordentlich hoch.

Haug: „Allerdings. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Nico gibt alles in den Qualifikationen. Und das, obwohl er weiß, dass er im Rennen mit seinem Haas auf verlorenen Posten agiert und umso weiter zurückgereicht wird, je weiter vorne er startet. Ganz großer Respekt vor Hülkenbergs Leistung, seiner erkennbaren Ausgeglichenheit und seiner Freude am Fahren. Ein Jammer, wenn man zurückschaut und sieht, dass deutsche Formel-1-Fahrer zwischen 1994 und 2016 zwölf Weltmeistertitel geholt haben und der einzige Deutsche heute alles geben muss, um immer mal wieder einen Top-Ten-Startplatz zu erkämpfen. Nico würde einen großartigen Siegertypen abgeben und dann neben Rennen auch Sympathiepreise gewinnen.“

These fünf: Nach dem nächsten tödlichen Unfall – die Eau Rouge in Spa ist zu gefährlich und muss entschärft werden.

Haug: „Es ist unsagbar schlimm und traurig, dass nach Antoine Hubert am 31. August 2019 keine vier Jahre später in Spa der junge niederländische Nachwuchsfahrer Dilano van’t Hoff im Alter von 18 Jahren sein Leben lassen musste. Es wird dazu eine eingehende Untersuchung geben, Es ist falsch, jetzt allein auf die Eau-Rouge-Kurve zu zeigen. Warum das Rennen nach langer Safety-Car-Phase bei schlimmsten äußeren Bedingungen noch einmal wegen offensichtlich einer Runde gestartet wurde oder vermeintlich gestartet werden musste, wird sicher ein wesentlicher Punkt der Untersuchungen sein.“