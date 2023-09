Trotz Lenkrad-Problemen: Verstappen rast zur Japan-Pole

Weltmeister Max Verstappen hat sich wie im Vorjahr die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Japan gesichert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden fuhr am Samstag trotz Problemen mit dem Display an seinem Lenkrad in 1:28,877 Minuten in seiner eigenen Liga.

Für Verstappen war es die neunte Pole in dieser Saison und seine 29. insgesamt. Hinter dem enteilten WM-Spitzenreiter landeten auf dem Suzuka International Racing Course in Oscar Piastri (+0,581 Sekunden) und Lando Norris (+0,616 Sekunden) die überraschend starken McLaren-Fahrer.

Red Bull kann am Sonntag (8.00 Uhr MEZ/Sky) die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen. Verstappen muss sich mit seinem nächsten Titel mindestens bis Katar in zwei Wochen gedulden.