Formel 1 in Österreich: Boom mit Tradition

Eigentlich ist auf den ersten Blick eine Reihe von Parallelen erkennbar: Eine große Fahrertradition, die aber in letzter Zeit deutlich verblasst ist, und ein Team, das unter nationaler Flagge fährt, tatsächlich jedoch in England zu Hause ist – die grundsätzliche Basis der Formel 1 in Österreich und Deutschland ist gar nicht so unterschiedlich. Dennoch könnte die Situation in der Praxis kaum unterschiedlicher sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland verliert in der Formel 1 immer mehr an Relevanz

In der Alpenrepublik funktioniert die Formel 1, denn der Grand Prix auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg bricht alljährlich Zuschauerrekorde. Auch in diesem Jahr werden für das gesamte Wochenende wieder mehr als 300.000 Fans erwartet, zudem ist das öffentliche Interesse riesengroß. In Deutschland dagegen verliert die Königsklasse derzeit immer mehr an Relevanz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Während in Deutschland der Formel-1-Boom eigentlich erst mit Michael Schumacher zu Beginn der 1990er-Jahre einsetzte, hat er in Österreich eine deutlich längere Tradition und geht weiter zurück in die 1960er-Jahre, in die Zeiten eines Jochen Rindt. Wobei der gebürtige Mainzer zwar die deutsche Staatsbürgerschaft besaß, aber eben mit österreichischer Lizenz fuhr – und von den Österreichern absolut als einer der ihren gesehen wurde.

Mehr TV-Zuschauer in Österreich als in Deutschland

Seit dem WM-Titel 1970, der dem zuvor tödlich verunglückten Rindt posthum verliehen wurde, existiert in Österreich durch den ORF eine sehr gute TV-Berichterstattung. Auch Nichtexperten werden dort hervorragend mitgenommen, dem fachlich interessierten Fan zugleich sehr gute Informationen geboten. Den Monaco-Grand-Prix sahen in Deutschland im Pay-TV bei Sky gerade einmal 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im frei empfangbaren ORF schauten mehr als 600.000 zu – bei neun Millionen österreichischen Einwohnern gegenüber 84 Millionen in Deutschland.

Und dann ist da natürlich noch ein Name – Dietrich Mateschitz. Der im vergangenen Oktober verstorbene Boss des Red-Bull-Konzerns, der in Österreich gerade für sein Sportengagement, auch im Fußball, weniger kritisch betrachtet wird als in Deutschland, leistete einen großen Beitrag dazu, dass die Formel 1 in seiner Heimat heute großes Interesse findet.

Mercedes-Team wird kaum als „deutsch“ wahrgenommen

Im Jahr 2005 übernahm der Milliardär das Jaguar-Team, machte daraus Red Bull – und finanzierte auch den neuen Red-Bull-Ring. Mit einer geschickten Marketingkampagne gelang es ihm, das Team in Österreich stets als „einheimisch“ zu präsentieren – trotz des Firmensitzes im englischen Milton Keynes. 100-mal wurde bereits die österreichische Bundeshymne gespielt – Red Bull fährt schließlich unter österreichischer Lizenz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der deutsche Rennstall Mercedes mit dem Firmensitz im englischen Brackley agiert zwar nach dem gleichen Muster, denn die Silberpfeile fahren mit deutscher Lizenz, trotzdem wird das Team in Deutschland kaum als „deutsch“ wahrgenommen. Dem Stammhaus in Stuttgart gehört nur noch ein Drittel der Anteile, je ein weiteres Drittel Teamchef Toto Wolff und dem Ineos-Konzern, der auch als einer der Hauptsponsoren auftritt. Deutsches Führungspersonal im Team – Fehlanzeige. Hingegen ist bei Red Bull der Grazer Helmut Marko, ein österreichisches Motorsporturgestein, einer der sichtbarsten Köpfe.