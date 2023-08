Pole-Position bei Heimspiel: Verstappen gewinnt Chaos-Quali in Zandvoort

Max Verstappen hat sich auch für die dritte Auflage des Großen Preises der Niederlande seit der Rückkehr des Rennens in den Formel-1-Kalender die Pole Position gesichert. Der 25 Jahre alte Red-Bull-Pilot raste am Samstag auf dem Dünenkurs in Zandvoort auf Platz eins in einer gleich zweimal unterbrochenen, chaotischen Qualifikation. Der zweimalige Weltmeister verwies mit großer Nervenstärke, viel Können und über einer halben Sekunde Vorsprung Lando Norris im McLaren auf den zweiten Platz, Dritter wurde George Russell im Mercedes.

Für den einzigen deutschen Piloten war die K.o.-Ausscheidung vor vollen Rängen nach dem zweiten Zeitabschnitt vorbei. Nico Hülkenberg belegte im Haas nach der Vertragsverlängerung unter der Woche den 15. Platz und lag damit nur zwei Positionen hinter Rekordchampion Lewis Hamilton, den es im Mercedes als 13. ebenfalls vorzeitig erwischte.

Verstappen kann Vettel-Rekord einstellen

Debütant Liam Lawson wurde im Alpha Tauri Letzter. Der 21 Jahre alte Neuseeländer ersetzt beim ersten Grand Prix nach der Sommerpause den 34 Jahre alten Australier Daniel Ricciardo, der bei einem Unfall im Freitagstraining eine Fraktur des linken Mittelhandknochens erlitten hatte.

An der Spitze fuhr Verstappen die 28. Pole seiner Karriere ein. Mit einem Sieg im Rennen würde er die Rekordmarke von Sebastian Vettel einstellen, der 2013 ebenfalls in einem Red Bull neun Grand-Prix-Siege nacheinander geschafft hatte. Im WM-Klassement führt Verstappen mit 125 Punkten vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez.