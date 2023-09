Zuschauen “schmerzt”: Schumacher gibt Hoffnung auf Stammplatz 2024 nicht auf

Seit einem knappen Jahr bleibt Mick Schumacher an den Rennwochenenden der Formel 1 nur die Zuschauerrolle. Die Saison 2023 verbringt der deutsche Rennfahrer als Test- und Reservefahrer bei Mercedes - dort kam er hinter Lewis Hamilton und George Russel aber noch nicht zum Einsatz. “Es schmerzt natürlich. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gefällt”, sagte Schumacher in einem SID-Interview. In der kommenden Saison will Schumacher unbedingt zurück in ein Stammcockpit. Die Chancen dafür könnten aber besser stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast alle Plätze sind für die neue Saison bereits fest besetzt. Einzig bei Alfa Romeo, Williams und Alpha Tauri sind die Fahrer noch nicht alle gesetzt - aktuelle Piloten wie Logan Sargeant (Williams) und Zhou Guanyu (Alfa Romeo) haben aber gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung. Dennoch bleibt Schumacher positiv. “Die Hoffnung stirbt zuletzt”, erklärte der 24-Jährige. “Solange nicht alle Sitze vergeben sind, ist es nicht vorbei.”

Und auch wenn viele Plätze nominell schon vergeben sind, könne man immer noch auf kurzfristige Personalwechsel hoffen. “Man hat ja in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass sich die Dinge noch ändern können, selbst wenn Verträge bestehen”, meinte Schumacher. Als Werbespruch für potenzielle Teamchefs schob er hinterher: “Den echten Mick habt ihr noch nicht gesehen.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vettel: “Situation ist schwer”

2021 und 2022 war “Schumi” für den amerikanischen Außenseiter Haas an den Start gegangen. 2023 entschied der Rennstall sich gegen eine Verlängerung des Vertrags und schnappte sich stattdessen Nico Hülkenberg. Nun droht Schumacher ein weiteres Jahr auf der Reservebank. Auch für diesen Fall bereite er sich aktuell vor. “Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und setze das parallel auch gerade auf.”

Erst am Wochenende hatte die deutsche Formel-1-Legende Sebastian Vettel Zweifel an einer baldigen Rückkehr Schumachers in die Königsklasse des Motorsports geäußert. “Die Situation ist schwer im Moment. Es gibt vielleicht noch ein einziges Cockpit und im Moment ist es nicht so einfach oder eher schwierig, da noch reinzukommen und reinzurutschen”, sagte der vierfache Weltmeister im Interview mit Sky. “Aber irgendeine Möglichkeit gibt es immer”, fügte der 36-Jährige an.