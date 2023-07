﻿Formel-1-Legende Mika Häkkinen: „Schumi ließ nie locker“

Zur aktiven Zeit lieferte sich Mika Häkkinen mit Konkurrent Michael Schumacher in der Formel 1 regelmäßig packende Duelle. Der mittlerweile 54 Jahre alte Finne fuhr ab 1991 zwei Jahre für Lotus und anschließend von 1993 bis 2001 im McLaren. Häkkinen absolvierte 161 Grand-Prix-Rennen in der Motorsport-Königsklasse und gewann zweimal die Weltmeisterschaft (1998 und 1999).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Häkkinen, wir treffen uns hier in der McLaren-Fabrik in Woking in der Nähe von London. Sind Sie hier noch häufig vor Ort?

Ja, ich bin Botschafter meines ehemaligen Teams, mit dem ich 1998 und 1999 meine beiden WM-Titel gewinnen konnte. Ich habe sogar ein eigenes Büro im Motorhome an jeder Rennstrecke. Heute bin ich in Woking, weil McLaren gerade ein Projekt vorstellt, das ich voll unterstütze. Die Formel 1 muss sich noch mehr um die Fans weltweit kümmern und sich mehr öffnen. Dazu gehört auch, den Fans, von denen Bernie Ecclestone immer gesagt hat, dass sie am Ende unser Gehalt bezahlen, die Möglichkeit bietet, einen Blick hinter die Kulissen einer Formel-1-Fabrik werfen zu dürfen. Damit haben wir jetzt angefangen.

Sie reden von der Zusammenarbeit mit dem deutschen Reise-Start-up Get Your Guide. Bei dieser Berliner Firma können Interessierte jetzt eine Tour durch McLarens Formel-1-Fabrik buchen und dabei unter anderem auch Ihre Weltmeisterautos betrachten. Was ist so besonders daran? Und: Werden die Fans auch Sie bei der Tour treffen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hängt von meinem Terminkalender ab, aber grundsätzlich ist es möglich. Ich finde die Idee brillant. Andere sollten ihr folgen. Das Besondere an der Formel 1 ist ja auch die Technik, die Professionalität beim Bau der Autos, das Business. Die McLaren-Fabrik ist ein Hightech-Kunstwerk, ein Arbeitsplatz, der auf höchster Ebene motiviert. Das sollten viel mehr Menschen zu Gesicht bekommen, auch um davon für sich selbst zu lernen. Zum Beispiel, wie ruhig hier alles zugeht. Und warum ist das so? Weil alles perfekt organisiert ist.

Hier stehen auch Autos großer Legenden wie Niki Lauda, Ayrton Senna und Alain Prost. Gegen einige von denen sind Sie selbst noch gefahren. Hatten Sie in Ihrer Anfangszeit im Rennsport eigentlich ein Idol – vielleicht einen von den Genannten?

Das ist schwierig – eigentlich verstehe ich die ganze Fragestellung immer gar nicht wirklich. Als ich jung war, hatte ich eigentlich nie irgendwelche Idole. Ich habe in den Spiegel geschaut und mir gesagt: „Ich bin der Schnellste.“

Und wenn Sie jetzt diese Autos sehen – welche Bilder haben Sie vor Augen?

Das Auto von Ayrton, das da steht, kenne ich ja auch sehr gut – weil ich in dem Jahr der Testfahrer von McLaren war. Wenn ich diese Autos sehe, dann erinnere ich mich vor allem an die Leute, an die Persönlichkeiten. Einerseits sehr unterschiedlich, allein durch die Nationalitäten. Niki Lauda war sehr hart, da gab es nicht viel Spaß, wenn man gegen ihn gefahren ist, glaube ich. Auch wenn ich seinen Fahrstil nicht so genau einschätzen kann. Als er in der Formel 1 fuhr, war ich noch sehr jung. Ayrton hat alles, was er tat, auf höchstem Level getan, konnte dadurch auch aus anderen das Beste herausholen. Darin war er extrem gut. Es war faszinierend, ihm beim Arbeiten zuzuschauen. Beide sind tolle Persönlichkeiten und sehr starke Charaktere gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Sie vor ihren beiden eigenen WM-Autos von 1998 und 1999 stehen: Was denken Sie dann?

Das Auto war für damalige Verhältnisse brillant. In schnellen Kurven schrie es quasi „mehr, mehr, mehr“ und hat mir so geholfen, sogar Michael Schumacher im Ferrari zu besiegen.

Die Fans und Besucher aus Deutschland werden Sie dann sicherlich nach Ihren legendären Duellen mit Michael Schumacher fragen. Was werden Sie ihnen mehr als 20 Jahre nach dieser Ära antworten? Erzählen Sie von Ihrem Duell gegen Schumacher!

Wir haben eine lange Historie zusammen. Wir fuhren ja schon mit 14 gegeneinander Kart. Unsere irgendwie lustige Rivalität begann schon damals. Bei einem Rennen der deutschen Formel 3 habe ich ihn als Gaststarter mal besiegt. Das gefiel ihm gar nicht. Trotzdem hatten wir großartige Duelle. Er war ein ziemlich harter Gegner, hat nie viel Raum gelassen, immer extrem hart verteidigt. Es gibt so viele Aspekte, die ich an ihm bewundert habe. Der wichtigste: Er ließ nie locker. Aufgeben gehörte einfach nicht zu seinem Wortschatz. Ich hoffe, dass ihm diese Eigenschaft auch heute hilft.

Mika Häkkinen schätzt den Ex-Rivalen Michael Schumacher. © Quelle: imago images/Crash Media Group

Waren Sie manchmal sauer auf ihn?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal? Oft! Zum Beispiel im Jahr 2000 in Spa, als er mich bei Tempo 300 aufs Gras drückte. Das war ein sehr herausforderndes Rennen – und Michael hat sich so extrem an der Grenze dessen bewegt, was ein „Gentleman Racer“, wie ich das nenne, noch tun darf. Ich verstehe, dass man diesen Grenzbereich ausreizt, aber wenn man mit 300 km/h unterwegs ist und dann drückt dich jemand ins Gras – dann ist das halt schon ein bisschen viel für einen Gentleman. Und das haben wir danach diskutiert. Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht machen kann, dass das zu gefährlich ist, dass ich dabei verletzt werden könnte. Ich sagte ihm, er solle mal seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Bei diesem Tempo geht es doch um Leben und Tod. Er legte nur den Kopf zur Seite und schaute mich fragend an. Für ihn war das Racing. Das machte ihn am Ende zum Besten von uns. Michael war neben einem großen Naturtalent jemand, der unglaublich hart gearbeitet hat, mental sehr stark war und auch noch sehr clever. Er wusste ganz genau, was er wollte, und er hat das auch sehr direkt gesagt. Für die Leute, die heute an der Spitze stehen, ist es ja ganz genauso: Siege kommen nicht von ungefähr. Sie sind das Ergebnis harter Arbeit. Noch ein Punkt, in dem Michael besonders gut war: Er hat es geschafft, die richtigen Leute für sich zu finden. Es geht nicht in erster Linie um das Auto, es geht um die Leute. Die sind das Wichtigste.

Michael hat sich so extrem an der Grenze dessen bewegt, was ein „Gentleman Racer“, wie ich das nenne, noch tun darf. Mika Häkkinen

An welche Momente in Ihren Duellen mit Michael Schumacher erinnern Sie sich besonders?

(lacht) An die, in denen ich ihn in meinem Rückspiegel gesehen habe. Das waren die allerbesten.

In Deutschland waren Sie im Gegensatz zu vielen anderen Schumacher-Gegnern immer sehr beliebt – gerade, weil Sie als der „Gentleman“ galten.

Ich glaube, alles dreht sich – alles was man tut, kommt zu einem zurück. Und so bildet sich eben ein Image heraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Michaels Sohn Mick hat jetzt seinen Platz in der Formel 1 verloren. Wie schätzen Sie seine Situation ein?

Es ist für junge Fahrer heute generell sehr schwer. Früher, zu meiner Zeit, da gab es noch viel mehr Tests, da hatten die Fahrer Zeit, sich zu entwickeln – technisch, in der Zusammenarbeit mit dem Team. Heute gibt es praktisch keine Tests mehr, man sitzt höchstens noch im Simulator. Und wird danach beurteilt. Es ist sehr schwierig für die jungen Fahrer, zu zeigen, dass sie sich entwickeln, wirklich gut werden. Man muss ja eigentlich erst einmal die ganzen unterschiedlichen Aspekte zusammenbringen. Als ich zu McLaren kam, hat das Team mir Zeit gegeben, mich zu entwickeln. Heute musst du auf Anhieb Erfolg haben. Wenn nicht, bist du raus. Deshalb ist es meiner Meinung nach eben auch für die Zukunft so wichtig, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet.

Haben Sie irgendeinen Rat an Mick, wie er zurückkommen könnte?

(lacht) Später bremsen, früher Gas geben.

Ihr Sohn Hugo ist ja auch einmal Kart gefahren – warum hat er eigentlich aufgehört?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hugo ist sechs Jahre gefahren, aber irgendwie hat er es dann als zu stressig empfunden. Die Schule, das Fahren – für ihn hat das nicht mehr zusammengepasst. Wenn er heute noch einmal anfangen würde, dann würde ich vielleicht auch einige Dinge anders machen. Aber jetzt fährt ja meine 12-jährige Tochter Ella, genauso wie mein 9-jähriger Sohn Daniel. Sie ist sehr talentiert, wirklich speziell, hat sehr, sehr viel Power.

Ihre Tochter hat sich Ihre Weltmeister-Silberpfeile von 1998 und 1999 hier im McLaren-Werk in Woking sicher auch schon angeschaut. Würden Sie sich wünschen, dass sie in Ihre Fußstapfen tritt und in die Formel 1 kommt?

Ich muss da sehr vorsichtig sein, was ich jetzt sage, damit ich da keinen Druck aufbaue. Aber der Rennsport heute sucht Frauen, er will Frauen. Und sie liebt den Rennsport extrem. Deshalb unterstütze ich sie, so gut ich kann. Es eines Tages bis in die Formel 1 zu schaffen ist natürlich ein sehr harter Weg. Wenn sie hierherkommen will, dann muss sie alles dafür tun und muss sehr hart arbeiten. Dann kann sie es schaffen. Sicher habe ich Erfahrung, wie man sich auf alles vorbereiten muss – auch bis dahin, wie man Weltmeisterschaften gewinnt. Ich könnte ihr also schon bis zu einem gewissen Grad helfen. Aber man muss natürlich sehen, wie sie sich entwickelt.