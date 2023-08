Hülkenberg-Zukunft fix: Haas benennt Fahrer-Duo für 2024

Die Zukunft des deutschen Formel-1-Fahrers Nico Hülkenberg (36) liegt bei Haas. Wie der US-Rennstall bestätigte, ist der 36-Jährige auch in der nächsten Saison als Stammpilot vorgesehen. Vor dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort wurde zudem der Däne Kevin Magnussen (30) als zweiter Fahrer für 2024 benannt.

„Kevin und Nico genießen eindeutig ihre Zeit im Sport, sie sind beide reif und verstehen genau, was wir von ihnen verlangen. Jetzt liegt es an uns als Team, den Blick auf 2024 zu richten und sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir regelmäßig in die Punkte fahren können“, erklärte am Donnerstag Haas-Teamchef Günther Steiner.

Der Rheinländer Hülkenberg war nach dreijähriger Unterbrechung in dieser Saison als Stammpilot ins Cockpit zurückgekehrt. Er übernahm den Platz von Mick Schumacher, der nach zwei Jahren bei Haas Ende 2022 gehen musste und nur noch Ersatzfahrer bei Mercedes ist. „Nachdem er seit 2019 nicht mehr Vollzeit in der Formel 1 gefahren ist, zeigt das, wie professionell er ist und wie gut er sich körperlich erholt hat“, meinte Steiner über Hülkenberg. Magnussen fuhr bereits von 2017 bis 2020 für Haas, ehe er 2022 zurückkehrte.

Hülkenberg hat in dieser Saison neun Punkte für Haas geholt, Magnussen nur zwei. „Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu regeln und sich auf den Rennsport und die Verbesserung der Leistung zu konzentrieren“, sagte Hülkenberg. „Ich genieße es, Teil des Teams zu sein und teile Genes (Haas) und Günthers Leidenschaft. Wir fahren in einem sehr engen Mittelfeld, und ich freue mich darauf, auf dem aufzubauen, was wir bisher zusammen erreicht haben, und das 2024 fortzusetzen.“