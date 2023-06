Mit 200 Millionen Euro: Firma von Ryan Reynolds steigt bei Formel-1-Team ein

Geldbörse gestohlen

Eckernförde: Polizei kennt Dieb und löst den Fall in einer Kneipe

Den Diebstahl einer Geldbörse am Samstag in Eckernförde konnte die Polizei schnell aufklären. Sie traf den bekannten Täter in einer Kneipe an. Der Mann zeigte sich reumütig.